В ГД предложили ввести выплату для поступающих на востребованные специальности

Как отмечает Чернышов, сегодня предприятия промышленности, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ испытывают нехватку рабочих кадров. Наиболее востребованы, в частности, сварщики, токари, фрезеровщики, электромонтеры и операторы станков с ЧПУ. Однако, отметил он, дополнительных мер поддержки для выпускников школ, выбирающих рабочие профессии, сейчас нет, хотя они заранее делают выбор в пользу специальностей, необходимых экономике.