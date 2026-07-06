В ГД предложили ввести выплату для поступающих на востребованные специальности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную выплату для абитуриентов, впервые поступающих на востребованные рабочие специальности в колледжи и техникумы. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность введения единовременной стартовой выплаты для абитуриентов, поступающих на наиболее востребованные рабочие специальности в организациях среднего профессионального образования», — говорится в обращении.
Согласно предложению, выплату смогут получить поступающие на специальности, по которым на федеральном или региональном уровне зафиксирован дефицит кадров. Ее предлагается назначать после зачисления, а размер определять на федеральном или региональном уровне с учетом ситуации на рынке труда.
Как отмечает Чернышов, сегодня предприятия промышленности, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ испытывают нехватку рабочих кадров. Наиболее востребованы, в частности, сварщики, токари, фрезеровщики, электромонтеры и операторы станков с ЧПУ. Однако, отметил он, дополнительных мер поддержки для выпускников школ, выбирающих рабочие профессии, сейчас нет, хотя они заранее делают выбор в пользу специальностей, необходимых экономике.
По мнению парламентария, единовременная выплата поможет сделать рабочие профессии более привлекательными для молодежи, увеличить число поступающих на дефицитные специальности и сократить нехватку кадров в ключевых отраслях экономики.