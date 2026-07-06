«Ведомости»: в России снизились экспортные цены на азотные удобрения на 22−40%

По данным MMI, цена на карбамид на базисе FOB Балтика на 25 июня составила $365−373 за тонну, что на 35−40% меньше, чем в конце мая. Аммиачная селитра стоила $335 за тонну, что на 22% ниже показателя на конец мая. Данные ЦЦИ на 26 июня также фиксируют снижение: карбамид подешевел на 32% до $368−373 за тонну, селитра — на 23% до $360 за тонну.