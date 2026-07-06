«Ведомости»: в России снизились экспортные цены на азотные удобрения на 22−40%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Экспортные цены на российские азотные удобрения — карбамид и аммиачную селитру в июне снизились на 22−40% на фоне деэскалации конфликта в Персидском заливе и увеличения экспорта из Китая. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
По данным MMI, цена на карбамид на базисе FOB Балтика на 25 июня составила $365−373 за тонну, что на 35−40% меньше, чем в конце мая. Аммиачная селитра стоила $335 за тонну, что на 22% ниже показателя на конец мая. Данные ЦЦИ на 26 июня также фиксируют снижение: карбамид подешевел на 32% до $368−373 за тонну, селитра — на 23% до $360 за тонну.
Как пояснил представитель ЦЦИ, основной причиной снижения котировок является деэскалация конфликта в Персидском заливе, которая привела к оживлению судоходства в регионе. В марте — апреле на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном и блокады Ормузского пролива цены на карбамид достигали $815−860 за тонну, на селитру — $530−535 за тонну.
Аналитики отмечают, что текущее снижение цен превосходит ожидания отраслевых экспертов. Это обусловлено увеличением предложения на мировом рынке за счет смягчения экспортных ограничений в Китае, а также завершением крупного тендера на импорт карбамида в Индию, где цены снизились более чем вдвое до $447 за тонну.
По прогнозу ЦЦИ, в июле цены на карбамид стабилизируются, а к концу III квартала могут вернуться к росту за счет сезонной активизации закупок в Бразилии и Индии.