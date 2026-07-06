Волонтёры финансового просвещения: новое движение набирает силу в Красноярском крае

Одним из лидеров этого движения в регионе является Анжелика Ёлшина — директор АНО ЦРПС «Достижения», лектор Российского общества «Знание» и волонтёр финансового просвещения с 2019 года. За эти годы она провела десятки мероприятий для разных возрастных групп, а с 2022 года активно участвует в развитии волонтёрских центров в школах города Красноярска, помогая готовить юных волонтёров для работы в формате «равный — равному».