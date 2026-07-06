Волонтёры финансового просвещения: новое движение набирает силу в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» лектор Российского общества «Знание» Анжелика Ёлшина провела встречу на тему семейных ценностей и финансовой грамотности для участников смены «ФинЗОЖ».
В Красноярском крае всё активнее развивается волонтёрское движение финансового просвещения — сообщество добровольцев, которые на безвозмездной основе помогают жителям региона осваивать основы грамотного обращения с деньгами. Волонтёрами становятся педагоги, методисты, психологи, представители банковского и страхового сектора, предприниматели. Их программы действуют для школьников, студентов, родителей, трудовых коллективов и людей старшего возраста.
Одним из лидеров этого движения в регионе является Анжелика Ёлшина — директор АНО ЦРПС «Достижения», лектор Российского общества «Знание» и волонтёр финансового просвещения с 2019 года. За эти годы она провела десятки мероприятий для разных возрастных групп, а с 2022 года активно участвует в развитии волонтёрских центров в школах города Красноярска, помогая готовить юных волонтёров для работы в формате «равный — равному».
В рамках тематической смены «ФинЗОЖ» на Всероссийском молодёжном форуме ТИМ «Бирюса», собравшей 350 участников из 65 регионов России, Анжелика Ёлшина провела лекцию на тему «Семейноцентричность: преемственность поколений и роль финансов в семье». Она обратилась к ключевым аспектам формирования финансовой культуры в семье, передачи традиционных ценностей от поколения к поколению и воспитания у молодёжи ответственного отношения к деньгам.
Выбор темы был неслучаен: смена «ФинЗОЖ» стала частью масштабной работы по повышению финансовой грамотности, которую регион ведёт в рамках статуса «Столица финансовой культуры — 2025». Подобные мероприятия поддерживают Министерство финансов Российской Федерации, Банк России и Росфинмониторинг.
Сегодня волонтёрское движение финансового просвещения в Красноярском крае выходит на новый уровень. В планах — формирование регионального пула экспертов, расширение взаимодействия с образовательными организациями и предприятиями, а также распространение эффективных практик на территории края. Именно такие встречи на площадке ТИМ «Бирюса» — не разовые акции, а часть системной работы по просвещению молодёжи, развитию финансовой грамотности и сохранению культурных и семейных ценностей.