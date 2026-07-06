НБКИ: россияне установили 765,1 тыс. самозапретов на привлечение кредитов в июне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество установленных самозапретов на привлечение россиянами кредитов и займов в июне 2026 года снизилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и оставило 765,1 тыс. (в мае — 775,5 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, в многофункциональных центрах (МФЦ) в июне этого года количество самозапретов снизилось на 5,2% за месяц и составило 82,3 тыс. (в мае — 86,8 тыс.), а через интернет-портал «Госуслуги» было установлено 682,8 тыс. самозапретов, или на 0,9% меньше, чем месяцем ранее (в мае — 688,7 тыс.).
При этом в июне было отмечено 232,4 тыс. снятий ранее установленных самозапретов, или на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в мае — 241,3 тыс.), а услугой снятия самозапрета в МФЦ заемщики воспользовались 120,9 тыс. раз, или на 2,5% больше, чем в мае 2026 года (117,9 тыс. раз). В то же время на портале «Госуслуги» самозапреты в июне были сняты 111,5 тыс. раз, или на 9,6% меньше, чем в предыдущем месяце (123,3 тыс.).
Среди регионов РФ наибольшее общее количество самозапретов в июне 2026 года было установлено в Москве (75,4 тыс.), Московской области (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (38 тыс.), а также в Краснодарском крае (28,6 тыс.) и Ростовской области (26,5 тыс.). При этом больше всего самозапретов через МФЦ было установлено жителями Краснодарского края (5 тыс.), Санкт-Петербурга (4,9 тыс.), Ростовской области (4,5 тыс.), Татарстана (4,1 тыс.) и Москвы (2,7 тыс.). На портале «Госуслуги» наибольшее количество установленный самозапретов в июне было отмечено в Москве (72,8 тыс.), Московской области (50 тыс.), Санкт-Петербурге (33,1 тыс.), а также в Краснодарском крае (23,6 тыс.) и Ростовской области (22 тыс.).
Среди 20 регионов-лидеров было зафиксировано снижение количества установленных самозапретов, в том числе в Новосибирской (-12,2%) и Кемеровской (-11,6%) областях, а также Красноярском (-10,8%) и Краснодарском (-8,2%) краях и Ханты-Мансийском АО (-7,7%). В то же время в некоторых регионах из топ-20 число установленных самозапретов за месяц, напротив, выросло, в том числе в Иркутской области (+12,3%), Москве (+6,7%), а также в Саратовской (+5,5%), Волгоградской (+4,8%) и Московской (+4,5%) областях.
«Спрос на установку самозапретов со стороны граждан продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса — успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.