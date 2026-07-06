НБКИ: россияне установили 765,1 тыс. самозапретов на привлечение кредитов в июне

При этом в июне было отмечено 232,4 тыс. снятий ранее установленных самозапретов, или на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в мае — 241,3 тыс.), а услугой снятия самозапрета в МФЦ заемщики воспользовались 120,9 тыс. раз, или на 2,5% больше, чем в мае 2026 года (117,9 тыс. раз). В то же время на портале «Госуслуги» самозапреты в июне были сняты 111,5 тыс. раз, или на 9,6% меньше, чем в предыдущем месяце (123,3 тыс.).