В Красноярске стартовала II Международная летняя школа по финансовой безопасности

«Дорогие ребята, я приветствую всех вас на берегах нашего могучего Енисея. Вы приехали из разных городов, но сегодня стали одной большой командой, которая будет решать общие задачи. Сегодня такие специалисты сферы финансовой безопасности — одни из самых востребованных. Уверен, что через несколько лет вы будете лидерами в своей области. Пусть наша летняя школа станет трамплином к вашему успешному будущему. Вас ждёт насыщенная программа — будут математические и гуманитарные блоки, разбор реальных историй, встречи с экспертами и мастер-классы. Владеть знаниями по финансовой безопасности сегодня должен каждый. Приглашаю вас учиться в наш Сибирский федеральный университет, буду рад увидеть вас снова здесь уже в качестве студентов!», — подчеркнул Михаил Котюков.