В Красноярске стартовала II Международная летняя школа по финансовой безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начала работу II Международная летняя школа по финансовой безопасности. В ней участвуют более 100 школьников 8−10 классов из 28 регионов России, а также Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Михаил Котюков и и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.
Юрий Чиханчин обратился к собравшимся: «Войти в число лучших — это результат вашего огромного труда. Важно понимать, что вы — не просто участники предметной олимпиады. Вы сделали гораздо большее — определились со своей будущей профессией. Вы сознательно выбрали благородную и ответственную миссию — защищать финансовую стабильность, безопасность своих семей, своего окружения и своего государства. Желаю вам успехов на этом пути и новых свершений!».
«Дорогие ребята, я приветствую всех вас на берегах нашего могучего Енисея. Вы приехали из разных городов, но сегодня стали одной большой командой, которая будет решать общие задачи. Сегодня такие специалисты сферы финансовой безопасности — одни из самых востребованных. Уверен, что через несколько лет вы будете лидерами в своей области. Пусть наша летняя школа станет трамплином к вашему успешному будущему. Вас ждёт насыщенная программа — будут математические и гуманитарные блоки, разбор реальных историй, встречи с экспертами и мастер-классы. Владеть знаниями по финансовой безопасности сегодня должен каждый. Приглашаю вас учиться в наш Сибирский федеральный университет, буду рад увидеть вас снова здесь уже в качестве студентов!», — подчеркнул Михаил Котюков.
В расписании летней школы — насыщенные образовательный, профессиональный и гуманитарный блоки. Вместе с экспертами в области финансовой безопасности, преподавателями вузов и отраслевыми специалистами ребята разберут реальные кейсы по внедрению искусственного интеллекта и информационных технологий, преодолению финансовых кризисов, психологии киберпреступников и противостоянию кибермошенничеству. Кроме того, для школьников подготовили познавательные лектории, экскурсионную программу, творческие и спортивные мероприятия. Вся программа служит усиленной подготовкой к финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдёт в Красноярске осенью.
«Для того, чтобы попасть в летнюю школу Красноярска, я прошла очень сложный двухэтапный отбор. Но все усилия стоили того, чтобы познакомиться с теми, кто также увлечён информационной и финансовой безопасностью, как и я. С этой сферой планирую связать своё будущее и в этом году намерена войти в число победителей олимпиады по финансовой безопасности», — рассказала участница из Тулы Юлия Крутилина.
«Я уже третий раз приезжаю в Красноярск и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы сюда попасть. Углублённый уровень профильных занятий очень помогает мне вникнуть в сложные темы. Я уже обрёл здесь настоящих друзей, с которыми мы общаемся и после завершения школы», — поделился участник из Ставрополя Владимир Миргородский.
Все участники летней школы — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности и Национальных профильных олимпиад, в ходе которых они подтвердили глубокие знания в области финансовой безопасности.
«Финансовая грамотность перестала быть делом сугубо профессионалов. Сегодня это необходимый элемент современной культуры, базовая компетенция, определяющая благополучие и открывающая возможности для роста. Умение со школьной скамьи распознавать угрозы, управлять личными финансами и принимать ответственные решения становится важным как при выборе профессии, так и в повседневной жизни. Уверен, что образовательная программа и атмосфера летней школы в СФУ запомнятся вам не только новыми знаниями, но и станут мощным импульсом для выбора будущей карьеры в сфере финансовой безопасности», — сказал Максим Румянцев.
Первые занятия начались сразу после торжественной церемонии открытия. II Международная летняя школа по финансовой безопасности будет работать в Красноярске до 13 июля.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению Президента России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и в поддержку Года единства народов России. Победители получают преимущества при поступлении в вузы и возможность стажировки в Росфинмониторинге, Банке России, органах власти и крупных компаниях.