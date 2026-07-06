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В Красноярский край за полгода импортировали более 88 тысяч тонн овощей и фруктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярский край поступило более 88,5 тысячи тонн импортной растительной продукции. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярский край поступило более 88,5 тысячи тонн импортной растительной продукции. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Основную часть поставок составили овощи и фрукты. Так, в регион ввезли 47,3 тысячи тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Среди них — картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, лук, кабачки, редис и другие культуры.

Еще 38,6 тысячи тонн пришлись на фрукты и ягоды. Их поставляли из Китая, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Ирана. На прилавки региона поступили арбузы, дыни, клубника, черешня, виноград, груши, яблоки, бананы, помело, питахайя и другая продукция.

Кроме того, за шесть месяцев в край ввезли 2,4 тысячи тонн солода из Белоруссии и Казахстана, 136,5 тонны сухофруктов из Таджикистана и Казахстана, 8,1 тонны зелени из Армении и Узбекистана, а также более 64 тысяч срезанных цветов из Таиланда и Казахстана.

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