В Красноярский край за полгода импортировали более 88 тысяч тонн овощей и фруктов

Кроме того, за шесть месяцев в край ввезли 2,4 тысячи тонн солода из Белоруссии и Казахстана, 136,5 тонны сухофруктов из Таджикистана и Казахстана, 8,1 тонны зелени из Армении и Узбекистана, а также более 64 тысяч срезанных цветов из Таиланда и Казахстана.