Башкирия строит уникальный завод, башбатальон штурмовал Константиновку

Говоря о ключевых направлениях развития, Глава отметил, что республика активно работает над привлечением инвестиций. «Салават в этом смысле имеет очень хорошие перспективы. Развиваются предприятия, есть новые промышленные проекты. При этом важно “подтянуть” и социальную сферу», — сказал Хабиров. По его словам, в следующем году в Восточном районе начнётся строительство долгожданной школы, выделят средства на ремонт дорог. Глава республики подчеркнул, что выполнение приоритетных для муниципалитета задач должно стать во главу угла работы местных властей, и в своей работе надо опираться на людей, которые собрались в этом зале.