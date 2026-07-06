Башкирия строит уникальный завод, башбатальон штурмовал Константиновку

Про новые кадровые центры.
В Башкирии открылись еще два новых модульных кадровых центра «Работа России». Старт их работе дал Радий Хабиров в понедельник, 29 июня.
«Сегодня в Башкортостане работают уже 55 обновлённых центров занятости, где люди могут получить полную консультацию и сопровождение при трудоустройстве», — сказал Глава на оперативном совещании, пожелав успехов сотрудникам центров и тем, кто будет к ним обращаться.
С 2019 года наша республика при поддержке Роструда и Минтруда участвует в перезагрузке кадровых центров по нацпроекту. В модернизированных центрах оказывают сопровождение всем ищущим работу, обучают и помогают получить новые навыки. В итоге с 2021 года время трудоустройства у нас сократилось почти на треть, а продолжительность безработицы — на 44%.
Также Радий Хабиров поручил интегрировать московский Центр кадровой стажировки для молодёжи республики на базе полпредства в Москве в общую систему содействия занятости населения.
Про видное место, уникальный завод и туризм.
Уже на следующий день, 30 июня, Радий Хабиров дал старт строительству уникального завода по производству газобетона. Его на площадке ОЭЗ «Алга» в Стерлитамакском районе возводит резидент преференциальной зоны компания «Экопромстрой». В итоге здесь появится 85 новых рабочих мест.
«Отрадно, что в непростых условиях экономика Башкортостана остаётся привлекательной для инвестиций. Мы создали все условия для комфортной деятельности резидентов ОЭЗ “Алга”, которая дважды признавалась самой динамично развивающейся ОЭЗ России», — сказал на церемонии Хабиров. Новый завод будет производить армированный газобетон, который в России до этого не выпускали, башкирский завод будет первым в стране. Глава выразил надежду, что уже в следующем году предприятие даст востребованную для наших строителей продукцию. Вместе с руководителем компании Радий Хабиров заложил здесь капсулу времени с посланием будущим сотрудникам завода.
Во время рабочей поездки Глава посетил базу отдыха «Видное место», расположенную на берегу реки Белой. Отсюда открывается панорамный вид на шихан Торатау. Для отдыхающих здесь построили модульные дома с японскими бочками для купания, оборудовали зону отдыха. Проект получил поддержку республики. По словам Хабирова, создание таких комплексов способствует развитию туристической отрасли и повышает инвестпривлекательность региона.
Эти и другие темы обсудили на встрече Главы республики с бизнес-сообществом в сфере туризма и креативных индустрий. Он подчеркнул, что для муниципалитетов вблизи крупных городов важно формировать свою идентичность. По мнению Хабирова, Стерлитамакский район идёт именно по такому пути. Глава отметил, что туризм — важнейшая часть экономики региона. По итогам прошлого года к нам приехало 2,4 млн гостей, что на 8,2% больше, чем годом раньше. Для них у нас создают инфраструктуру, развивают «этнический, гастрономический, медицинский туризм».
Глава подчеркнул, что большой вклад в это вносит и развитие креативных индустрий. Он призвал предпринимателей активнее участвовать в программах поддержки. Так, каждому району ежегодно из республиканского бюджета направляют по 600 тысяч рублей на организацию фестивалей и праздников. Одним из таких ярких мероприятий здесь стал хлебный фестиваль «Сумбуля». Радий Хабиров отметил, что для придания ему республиканского статуса нужно создать соответствующую инфраструктуру. Также, по его словам, республика готова поддержать реалити-шоу «Блогеры в деревне».
Радий Хабиров поздравил коллектив телестудии «Планета детства» из села Большой Куганак, которая победила во всероссийском фестивале «Включайся». По его мнению, в сфере творческих индустрий «главное не просто создать творческий продукт, важно продвигать его на рынке». Нужно активнее участвовать в ярмарках, объединяться, формировать сообщества. Такие примеры есть в Бирске и Стерлитамаке, сказал Хабиров. Он поддержал идею учредить спецноминацию премии «Создатель» для представителей малого бизнеса и дал соответствующее поручение минпредпринимательства РБ.
«Здесь традиционно всегда было сильное сельское хозяйство, а теперь местный бизнес успешно продвигает и другие направления — туризм, креативные индустрии», — подытожил Радий Хабиров.
Про благоустройство, главную профессию и некабинетный разговор.
1 июля Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в городе Салавате. Здесь он посетил Центр поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Герои Отечества», который открыли в июне. В Центре под одной крышей объединили фонд «Защитники Отечества», Ассоциацию ветеранов СВО и реготделение организации семей погибших защитников Отечества. Есть конференц-зал, кабинеты психолога и юриста, комната релаксации и даже музей. Созданы условия и для людей с ОВЗ.
«Здесь люди смогут общаться, поддерживать друг друга и вместе решать возникающие вопросы. Для такого большого города этот центр действительно необходим», — отметил после осмотра Радий Хабиров. В центре Глава пообщался с матерями погибших участников СВО. «Главное, что вы не замыкаетесь в себе, для наших бойцов важно общение с вами. Вы как никто другой понимаете их проблемы», — отметил он.
В Салавате Глава республики ознакомился с проектом благоустройства аллеи по улице Дзержинского в рамках нацпроекта. Оно предусматривает замену пешеходных дорожек, монтаж систем освещения и видеонаблюдения, установку парковой мебели и озеленение.
«Приведём в порядок улицу Дзержинского, в создании нового сквера рядом с Дворцом культуры поможет “Газпром нефтехим Салават”. В следующем году продолжим развитие центральной части Салавата», — рассказал Глава. По его словам, раньше этим вопросам уделяли мало внимания, сейчас ситуацию исправляют.
Также руководитель республики принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Салаватского медицинского колледжа. Поздравляя молодых специалистов, он сказал, что они «выбрали одну из самых главных профессий в современном обществе. Пусть в вашей жизни всё получится». Глава вручил дипломы 14 лучшим выпускникам. Всего в этом году колледж выпустил 255 специалистов, из них 60 — с отличием.
В Салавате Глава республики встретился с активом институтов гражданского общества города. Обсудили вопросы общественно-политического и социально-экономического развития региона. Открывая встречу, Радий Хабиров сказал, что они — «часть большой управленческой команды нашей республики. Вместе выполняем очень важную работу. Вся страна проходит непростой период своего развития» и призвал «сплотиться вокруг главы государства, объединить все усилия и поддержать наших бойцов».
Говоря о ключевых направлениях развития, Глава отметил, что республика активно работает над привлечением инвестиций. «Салават в этом смысле имеет очень хорошие перспективы. Развиваются предприятия, есть новые промышленные проекты. При этом важно “подтянуть” и социальную сферу», — сказал Хабиров. По его словам, в следующем году в Восточном районе начнётся строительство долгожданной школы, выделят средства на ремонт дорог. Глава республики подчеркнул, что выполнение приоритетных для муниципалитета задач должно стать во главу угла работы местных властей, и в своей работе надо опираться на людей, которые собрались в этом зале.
Отвечая на вопросы участников встречи, руководитель республики рассказал, что для пассажирских перевозок в этом году закупят 83 автобуса, они поступят и в Салават.
Важной темой встречи стало — увековечение памяти погибших участников СВО. В республике уже начали реализацию таких проектов. «О погибших мы никогда не забудем», — заверил Глава и сообщил, что в Уфе появится большой мемориал в память о наших воинах. Он призвал к этому вопросу подходить не спеша и деликатно.
Отвечая на вопрос о создании доступной среды для людей с ОВЗ, Хабиров отметил, что в новых общественных объектах создают такую среду с учётом всех регламентов и «смогли переломить ситуацию по отношению к особенным людям». Также он поддержал предложение проводить регулярные встречи с общественностью членов правительства республики и министров.
«В кабинете ничего не решается. Только в диалоге получается понять настроение людей. Через такие встречи можно объяснить важные смыслы и задачи, которые мы решаем», — сказал Радий Хабиров по итогам встречи, подчеркнув, что «это люди, которые определяют и настроение, и порядок, и будущее муниципалитета».
Про сотрудничество с Абхазией.
На минувшей неделе делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым работала в Абхазии. Впервые наша делегация прилетела в обновленный аэропорт Сухума прямым рейсом из Уфы, который запустили в мае. Во время визита Глава Башкортостана почтил память героев войны 1992−1993 годов за независимость Абхазии. Вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и первым замруководителя администрации Президента России Сергеем Кириенко Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Свобода Абхазии» в селе Тамыш.
В Сухуме Радий Хабиров вместе Сергеем Кириенко и Бадрой Гунбой ознакомился с обновлённой набережной Диоскуров. Работы по ее восстановлению, по поручению президента России, были выполнены при поддержке Башкортостана и других регионов. «Когда наши товарищи из руководства Абхазии обратились к нам с просьбой поддержать реконструкцию набережной Диоскуров, мы откликнулись. Это непростая, масштабная работа», — рассказал Радий Хабиров.
Сергей Кириенко высоко оценил вклад Башкирии в эту реконструкцию, отметив, что обновленная набережная станет точкой притяжения для миллионов туристов и серьезным вкладом в экономику Абхазии. Он поблагодарил Радия Хабирова и глав других успешных регионов, которые «вложили сюда не только средства, но и частичку души».
На встрече с Радием Хабировым президент Абхазии также подчеркнул, что «жители города долго будут помнить ваш вклад в этот проект». Стороны обсудили укрепление экономических связей, развитие туризма и гуманитарного сотрудничества.
«Мы всегда с большим удовольствием приезжаем к вам и отмечаем, как преображается страна», — отметил Хабиров. Он высказал слова уважения к подвигу жителей в борьбе за независимость Абхазии. Обозначая приоритетные направления развития сотрудничества, Глава Башкирии сказал, что важным шагом стал запуск прямых рейсов из Уфы. Также дополнительное финансирование выделено для программы «Башкирско-абхазское долголетие».
Радий Хабиров подчеркнул, что Абхазия является для России важным стратегическим партнёром на Черноморском побережье в районе Северного Кавказа. «Сегодня Абхазия переживает период возрождения после тяжёлой войны. Мы отмечаем рост экономики, развитие туристической инфраструктуры. Огромное богатство этой страны — море, климатические и лечебные условия. Поэтому мы планомерно выстраиваем двусторонние связи для организации отдыха жителей Башкортостана. И конечно, вместе работаем над увеличением товарооборота», — рассказал он.
В ходе визита нашей делегации Уфа и Сухум подписали соглашение об установлении побратимских отношений и договорились о реализации совместных проектов.
Про кадры для АПК, яблоневый сад и лошадей.
В субботу, 4 июля, Глава Башкортостана побывал с рабочей поездкой в Дюртюлинском районе. Она началась с посещения обновлённого Дюртюлинского многопрофильного колледжа. Колледж получил федеральный грант на подготовку специалистов АПК, также в проект вложились республиканский и местный бюджеты.
Глава посетил учебные площадки и мастерские. Для будущих специалистов здесь оборудовали специализированные зоны с современным оснащением — роботизированные доильные системы, VR-тренажёры, есть полигон сельхозтехники, агродроны. Хабирову показали полёт агродрона.
«У нас самое большое количество колледжей, попавших в программу “Профессионалитет” — в неё вовлечены 35 из 92 учебных заведений республики. Они серьезно преображаются», — отметил Глава. По его словам, ребята получают нужные профессии. 60% школьников после 9 класса идут в колледжи и потом прекрасно устраиваются на работу.
В Дюртюлях Радий Хабиров посмотрел, как идет благоустройство Иванаевского яблоневого сада, расположенного на берегу Белой. Оно проводится благодаря победе во всероссийском конкурсе. В итоге здесь появятся прогулочные маршруты, благоустроенный пруд, детские и спортивные площадки. «В следующем году мы завершим обновление сада, и жители Дюртюлей получат хорошее место для отдыха», — заверил Хабиров.
Также в городе по инициативе Главы и при поддержке республики строят ледовую арену. Здесь на 5,4 тысячи кв. метрах будет площадка для занятий хоккеем, фигурным катанием, также благоустроят территорию. По словам Хабирова, «в Дюртюлях ледовая арена будет одной из лучших в республике», в планах также строительство здесь большого бассейна.
На площадке конноспортивного комплекса «Аргамак» в Дюртюлинском районе состоялся традиционный фестиваль «Канатлы Ат» («Крылатый конь»). На празднике Глава Башкортостана поблагодарил участников фестиваля и жителей за развитие традиции коневодства, добросовестный труд и вручил лучшим специалистам госнаграды.
«Дюртюлинский район очень крепкий — прежде всего своими трудолюбивыми людьми, настоящими патриотами, которые долгие годы живут в согласии со всеми народами Башкортостана», — подчеркнул Глава республики.
Здесь состоялись показательные выступления и парад конных троек, скачки лошадей. В мероприятии приняли участие представители регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Радий Хабиров вручил награды победителям заезда на приз Главы РБ.
Руководитель региона подчеркнул, что такие мероприятия очень важны для развития территорий. Также, по его мнению, важно, что продажа спиртного запрещена на сабантуях. «Люди поняли, что так лучше. Смотрите, все радостные какие, и сколько на празднике детей», — сказал Глава, отметив важное значение республиканского конкурса «Трезвое село».
Про СВО.
4 июля Радий Хабиров встретился с участниками и ветеранами СВО из Дюртюлинского района. Глава поинтересовался у военнослужащих, нужна ли им дополнительная поддержка. Он отметил, что жители региона всегда будут помнить подвиги участников СВО. В ответ бойцы поблагодарили республику за постоянное внимание и помощь семьям.
«Мы преклоняем головы перед теми, кто погиб, защищая интересы нашей страны. И всегда будем заботиться об их семьях», — сказал Радий Хабиров. В республику с передовой вернулись уже более 4 тысяч воинов. Сейчас они проходят реабилитацию, диспансеризацию, устраиваются на работу.
Тем временем на передовой наши воины вносят достойный вклад в победу. Как рассказал Глава Башкирии, наш батальон имени Шаймуратова принимал участие в освобождении Константиновки в ДНР, одного из крупнейших, ключевых укрепрайонов ВСУ. На видеокадрах, снятых в Константиновке, один из бойцов штурмового подразделения развернул знамя башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова.
«На этих кадрах из Константиновки — наши “шаймуратовцы”! Вчера наш Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин поблагодарил военнослужащих за успешное взятие этого города и отметил его значимость на пути к полному уничтожению формирований ВСУ на славянско-краматорском рубеже, — рассказал Глава и отметил: — Горжусь нашими парнями, которые оставляют по-настоящему важный след в истории специальной военной операции!».
5 июля по поручению Радия Хабирова из Башкирии в зону СВО доставили 180-й гумконвой. Гуманитарную помощь получили наши военнослужащие, выполняющие боевые задачи в 24 воинских подразделениях.
Ранее, 3 июля в Пензе Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам соцподдержки участников спецоперации. На заседании проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим и членам их семей. О результатах своей работы доложили руководители регионов.
В Башкортостане выстроили многоуровневую систему поддержки участников СВО и их семей. Она включает 99 мер и услуг, в том числе 55 — региональных. Защитникам Отечества помогают в освоении профессий и открытии своего дела, вовлекают ребят в общественную жизнь и адаптивный спорт, сообщил «Башинформ».