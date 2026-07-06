В Иркутске начался снос аварийного дома на улице Касьянова

Здание постройки 20−30-х годов прошлого века было признано непригодным для проживания, жильцы переселены год назад. Работы выполняют в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Решение о сносе было принято после расселения дома. Подрядчик работает, контракт заключен на месяц. До 22 июля мы должны получить полностью очищенную от строительного мусора площадку, готовую к дальнейшему использованию», — рассказала начальник управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом Валентина Осипова.
До конца 2026 года в Иркутске планируют снести 33 аварийных многоквартирных дома. По муниципальной программе «Жилище» предусмотрен демонтаж 25 объектов, еще восьми — в рамках реализации договоров комплексного развития территорий силами инвесторов. Все здания ранее в установленном порядке признаны аварийными.
За счет средств городского бюджета уже выполнены работы на улице Джамбула, 28, Афанасьева, 8. В ближайших планах — снос домов на улицах Василия Ледовского, 13 и 14, Днепровской, 6, 4-й Линии, 16, Камской, 15 и 17, а также в переулке Западный, 4 и на территории Нефтебазы, 2.
На разных этапах находится подготовка демонтажа жилых строений на Баррикад, 54/7 и 52/7, Рабочего Штаба, 33, Первомайской, 38а, Напольной, 96а, Красноказачьей, 13а и 13б, Пискунова, 125, Кайской, 66, Обручева, 10, Чернышевского, 2, Челнокова, 12, Касьянова, 36, 4-й Линии, 26, Иртышской, 5, а также в Восточном переулке, 11.