В Иркутске начался снос аварийного дома на улице Касьянова

За счет средств городского бюджета уже выполнены работы на улице Джамбула, 28, Афанасьева, 8. В ближайших планах — снос домов на улицах Василия Ледовского, 13 и 14, Днепровской, 6, 4-й Линии, 16, Камской, 15 и 17, а также в переулке Западный, 4 и на территории Нефтебазы, 2.