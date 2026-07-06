В СНГ намерены выработать единый подход к возмещению ущерба

Запрос касается официального толкования международных соглашений, регулирующих вопросы возмещения ущерба при нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках, передает DKNews.kz.
Решение было принято 3 июля на заседании Совета в Астане.
Что предлагают уточнить.
Обращение направят для разъяснения отдельных положений:
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года; Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года.
Речь идет о случаях, когда хозяйствующий субъект или физическое лицо нарушают общие правила конкуренции на трансграничных рынках и возникает вопрос о возмещении причиненного ущерба.
Зачем понадобилось официальное толкование.
Как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, инициатива появилась в ходе подготовки Комиссией информационного письма, посвященного вопросам возмещения ущерба при нарушении общих правил конкуренции.
По его словам, в процессе работы возник ряд правовых вопросов, которые требуют официального разъяснения со стороны Экономического Суда СНГ.
Работа ведется по поручению Совета ЕЭК.
Подготовка инициативы осуществляется во исполнение поручения Совета Евразийской экономической комиссии № 18 от 26 сентября 2025 года.
Ожидается, что официальное толкование международных документов поможет сформировать единые правовые подходы к рассмотрению подобных споров и применению норм на практике.
Что это означает.
Разъяснение Экономического Суда СНГ позволит устранить правовую неопределенность при рассмотрении дел, связанных с нарушением конкуренции на трансграничных рынках. Это должно способствовать более эффективной защите прав участников рынка, формированию единых подходов к возмещению ущерба и дальнейшему развитию общего экономического пространства государств СНГ и ЕАЭС.