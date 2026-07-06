Стало известно, что будет с вкладами россиянам в ближайшее время

Вопрос о том, как изменятся в ближайшее время ставки по вкладам и кредитам, волнует многих россиян. Ответ на него дал в эксклюзивном комментарии aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Любые движения по депозитам и по кредитам коммерческих банков зависят от ключевой ставки Центрального банка. Как поведёт себя Центральный банк, так поведут себя и все другие банки. Если будет снижаться ключевая ставка, то будут понижаться ставки и по депозитам, и по кредитам», — сказал он.
Экономист поделился мнением, что снижение ключевой ставки продолжится.
«Думаю, что ключевая ставка будет понижаться, может быть, меньшими темпами. В последний раз банк сократил шаг, понизив не на 0,5, а на 0,25. Но все равно тенденция идёт к понижению. Значит, будет снижаться ставка по депозиту», — объяснил Остапкович.
Собеседник издания подчеркнул, что со снижением ставок по вкладам подешевеют и станут доступнее кредиты.
«Все это работает в прямой корреляции: снижается ставка по депозитам — будет снижаться и по потребительскому кредитованию. Люди смогут брать деньги и на ипотеку, и на какие-то дорогостоящие покупки», — резюмировал он.