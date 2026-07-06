Стало известно, что будет с вкладами россиянам в ближайшее время

«Любые движения по депозитам и по кредитам коммерческих банков зависят от ключевой ставки Центрального банка. Как поведёт себя Центральный банк, так поведут себя и все другие банки. Если будет снижаться ключевая ставка, то будут понижаться ставки и по депозитам, и по кредитам», — сказал он.