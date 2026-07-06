Первый официальный инвестпроект Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инвесторам предлагают взяться за реконструкцию донецкой гостиницы «Прага» либо построить на ее месте новый отель.
«Это первое официальное инвестиционное предложение, подготовленное Корпорацией развития Донбасса и Министерством спорта и туризма», — сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.
Он также отметил, что это новый этап работы с инвесторами, когда регион предлагает площадку с мерами государственной поддержки, налоговым преференциями и сопровождением проекта.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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