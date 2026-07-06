Минфин не поддержал предложение переходить с автоУСН на УСН в течение года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минфин не поддержал предложение бизнеса добровольно вернуться к применению упрощенной системы налогообложения до конца года при переходе на режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Алексея Сазанова.
По словам представителя Минфина, переход с АУСН на УСН в течение налогового периода усложнит бизнесу отражение в налоговом учете отдельных показателей, а также затруднит администрирование. Сейчас законом установлен годичный срок для возврата к УСН после перехода на автоУСН.
Инициативу о сокращении срока до конца 2026 года направила Торгово-промышленная палата (ТПП), аргументируя это случаями, когда применение АУСН привело к существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям. ТПП также предлагала поэтапно увеличить лимит выручки по АУСН до 100 млн рублей и поднять лимит численности сотрудников до 10−15 человек, однако Минфин счел, что это приведет к выпадающим доходам бюджета.
АУСН был введен в качестве эксперимента с 2022 года до 31 декабря 2027 года. Сейчас для присоединения к режиму необходимо соответствие нескольким критериям: не более пяти сотрудников, годовой доход до 60 млн рублей и другие. Налоговые ставки на автоУСН выше, чем на классической УСН (8% с доходов и 20% с базы «доходы минус расходы»), однако налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов и НДС до пересечения порога по доходам в 60 млн рублей.