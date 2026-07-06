Минфин не поддержал предложение переходить с автоУСН на УСН в течение года

АУСН был введен в качестве эксперимента с 2022 года до 31 декабря 2027 года. Сейчас для присоединения к режиму необходимо соответствие нескольким критериям: не более пяти сотрудников, годовой доход до 60 млн рублей и другие. Налоговые ставки на автоУСН выше, чем на классической УСН (8% с доходов и 20% с базы «доходы минус расходы»), однако налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов и НДС до пересечения порога по доходам в 60 млн рублей.