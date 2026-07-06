Миронов предложил вернуть детский туристический кешбэк

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить обновленную программу детского туристического кешбэка, предоставить родителям социальный налоговый вычет со стоимости путевки и установить бесплатный проезд детей к месту отдыха и обратно. Письмо с предложениями было направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину, оно имеется в распоряжении ТАСС.
«Предлагаю запустить обновленную программу детского туристического кешбэка за покупку путевок в стационарные и палаточные детские лагеря с прогрессивной шкалой возврата, при которой размер компенсации будет зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком — возврат 50% стоимости путевки, но не более 25 тыс. рублей», — предложил Миронов.
Для семей с двумя детьми — 60%, но не более 30 тыс. рублей, для семей с тремя и более детьми — 70% стоимости, но не более 35 тыс. рублей на каждого ребенка, добавил он.
«Вторым шагом для поддержки детского отдыха мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для родителей в размере 13% от стоимости путевки. “Справедливая Россия” подготовила и внесла в Госдуму такой законопроект», — отметил парламентарий.
Кроме этого, предлагается предоставить бесплатный проезд детей к месту отдыха и обратно. Сейчас дети от 5 до 10 лет получают 70-процентную скидку, от 10 до 18 лет — 50-процентную скидку на оплату проезда в поездах, сообщил он. «Но билеты летом дорогие, и действующие льготы не решают проблему доступности проезда. “Справедливая Россия” предлагает установить единые правила: бесплатные билеты предоставлять одному ребенку для семей с одним или двумя детьми и нескольким детям — для многодетных семей», — добавил лидер СР.
Системный подход.
В письме на имя главы правительства лидер «Справедливой России» обратил внимание на необходимость системного подхода решения проблемы детского отдыха. «Этот вопрос нельзя отдавать на откуп рынка. В государственных лагерях и санаториях нужно ограничить рост цен уровнем официальной инфляции. Кроме того, мы предлагаем создать специальную федеральную структуру, отвечающую за детский отдых по всей стране. Она должна курировать строительство лагерей, турбаз и пансионатов, заниматься централизованным управлением и финансированием отрасли, а для повышения доступности отдыха — регулировать цены на путевки», — отметил Миронов.
Летний отдых нужен пяти миллионам детей, но с каждым годом он становится все менее доступным для большинства семей, также отметил парламентарий. «Вот и по данным сервисов бронирования, спрос на семейные туры в 2025 году упал на 17%, на детские авиабилеты — на 30% по сравнению с предыдущим годом. На снижение спроса влияют высокие процентные ставки по кредитам: многие семьи в предыдущие годы брали займы на отдых, но теперь они не могут этого сделать», — добавил парламентарий.
Значительно в 2026 году сократился и объем продаж турпакетов в лагеря Краснодарского края — в среднем на 40−45%, также сообщил он, добавив, что при этом стоимость путевок в коммерческие детские лагеря увеличилась на десятки процентов, что делает детский летний отдых недоступным для большинства российских семей. «Уверен, что своевременное принятие предлагаемых решений позволит вернуть доступный детский отдых миллионам российских семей и будет способствовать укреплению здоровья и развитию подрастающего поколения», — подытожил Миронов.