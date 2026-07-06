Миронов предложил вернуть детский туристический кешбэк

Летний отдых нужен пяти миллионам детей, но с каждым годом он становится все менее доступным для большинства семей, также отметил парламентарий. «Вот и по данным сервисов бронирования, спрос на семейные туры в 2025 году упал на 17%, на детские авиабилеты — на 30% по сравнению с предыдущим годом. На снижение спроса влияют высокие процентные ставки по кредитам: многие семьи в предыдущие годы брали займы на отдых, но теперь они не могут этого сделать», — добавил парламентарий.