РСХБ: пенсионеры в Сибири чаще пользуются безналичной оплатой

«Пенсионеры в Сибири становятся менее консервативными в вопросах оплаты товаров и услуг. По данным Россельхозбанка, с января по май 2026 года безналичным способом они совершили уже 33% подобных операций — этот показатель растет с 2024 года. Для сравнения, в целом по России люди старшего возраста используют такой способ оплаты лишь в 25% случаев», — говорится в сообщении.