РСХБ: пенсионеры в Сибири чаще пользуются безналичной оплатой

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Пенсионеры в Сибирском федеральном округе совершили 33% операций безналичным способом с января по май 2026 года. Доля таких платежей среди людей старшего возраста в округе выше, чем в целом по России на 8%, сообщила пресс-служба Россельхозбанка.
«Пенсионеры в Сибири становятся менее консервативными в вопросах оплаты товаров и услуг. По данным Россельхозбанка, с января по май 2026 года безналичным способом они совершили уже 33% подобных операций — этот показатель растет с 2024 года. Для сравнения, в целом по России люди старшего возраста используют такой способ оплаты лишь в 25% случаев», — говорится в сообщении.
Чаще в Сибири безналично расплачивались пенсионеры в Иркутской области — 37% платежей, Томской области — 36%, Новосибирской и Кемеровской областях — по 33%. Наличные более популярны в Красноярском крае и Республике Хакасия — 61%, Омской области — 60%, Алтайском крае и Республике Алтай — 60%.
По данным банка, пенсионеры чаще используют наличные в феврале — марте, что может быть связано с восстановлением потребления после новогодних каникул и подготовкой к праздникам. Доля безналичных платежей сильнее растет в мае из-за продолжительных выходных.
В банке напомнили, что с учетом развития цифровых и банковских сервисов необходимо соблюдать правила безопасного финансового поведения. «Никому не передавать данные банковской карты, в том числе цифры на оборотной стороне, внимательно читать уведомления с кодами, а также не переходить по ссылкам от незнакомцев, которые приходят по СМС или через мессенджеры и электронную почту», — отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.