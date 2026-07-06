В импортозамещающее производство противоградовой сетки на Дону инвестируют 276 млн рублей

Первое в России производство противоградовой сетки полного цикла появится на Дону. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали губернатор Юрий Слюсарь и директор предприятия Елена Карпенко по итогам рабочей встречи в правительстве области.
Инвестиции в проект по выпуску противоградовой сетки составят 275,6 миллиона рублей. Будет создано первое в России полностью локализованное предприятие такого профиля. Противоградовая сетка защищает сады и виноградники от града, солнечных ожогов и весенних заморозков. Она будет востребована при выращивании яблок, груш, вишни, черешни, винограда и ягод. Продукция завода сможет заместить импорт и занять не менее 30% российского рынка.
Для выпуска сетки закупят экструзионные линии и ткацкие станки. Весь процесс — от создания нити до готового рулонного материала — будет сосредоточен на одной площадке. Технология перевивочного переплетения позволит получить прочную и надёжную сетку, отвечающую современным стандартам интенсивного садоводства.
Для реализации проекта компания привлечёт льготный заём федерального Фонда развития промышленности. Проект уже одобрен экспертным советом фонда, сейчас оформляются документы для заключения договора.
Соглашение с правительством Ростовской области предусматривает, что регион окажет инвестору необходимую государственную поддержку в рамках федерального и областного законодательства.
Запустить производство планируют в 2027 году. На новой площадке предприятия появится более десятка высокотехнологичных рабочих мест.
«Проект, связанный с освоением выпуска противоградовой сетки, — это решение задачи по импортозамещению и удовлетворение существующих потребностей сельского хозяйства в текущих условиях. Противоградовая сетка для нас — это возможность развития высокоинтенсивных проектов в садоводстве, выращивание овощей, фруктов — то, что востребовано и в Ростовской области, и по всей стране» — сказал Юрий Слюсарь.
На встрече обсудили текущее состояние и перспективы «Каменскхимволокна». Глава совета директоров Владимир Лакунин сообщил о запуске новых проектов. Ключевой — производство уникальной для России «искусственной травы» премиум-класса: пуско-наладка завершена, начат тестовый выпуск. Продукция востребована в ландшафтном дизайне и в спорте — футболе и гольфе.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.