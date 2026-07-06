В импортозамещающее производство противоградовой сетки на Дону инвестируют 276 млн рублей

«Проект, связанный с освоением выпуска противоградовой сетки, — это решение задачи по импортозамещению и удовлетворение существующих потребностей сельского хозяйства в текущих условиях. Противоградовая сетка для нас — это возможность развития высокоинтенсивных проектов в садоводстве, выращивание овощей, фруктов — то, что востребовано и в Ростовской области, и по всей стране» — сказал Юрий Слюсарь.