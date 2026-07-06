Ricci: объем инвестиций в недвижимость РФ может составить около 1 трлн рублей

«По итогам текущего года ожидается, что общий объем инвестиций в России может достичь 1 трлн рублей, что примерно на 10% ниже показателя 2025 года и на 25% меньше, чем в 2024 году. Таким образом, ожидается сохранение нисходящего тренда, начавшегося в 2025 году», — говорится в материалах.