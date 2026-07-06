Ricci: объем инвестиций в недвижимость РФ может составить около 1 трлн рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2026 года может сократиться на 10% и составить около 1 трлн рублей. Об этом говорится в аналитических материалах компании Ricci, которые есть в распоряжении ТАСС.
«По итогам текущего года ожидается, что общий объем инвестиций в России может достичь 1 трлн рублей, что примерно на 10% ниже показателя 2025 года и на 25% меньше, чем в 2024 году. Таким образом, ожидается сохранение нисходящего тренда, начавшегося в 2025 году», — говорится в материалах.
По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года инвестиции в недвижимость России выросли на 9% — до 457 млрд рублей. Положительная динамика фактически продиктована крупной сделкой в складском сегменте — покупкой портфеля Raven Russia. Кроме того, на рынке торговой недвижимости крупнейшей сделкой стала передача торговых центров «Место встречи» в структуру Закрытого паевого инвестиционного фонда.
«Рост обеспечили две крупные сделки в торговом и складском сегментах недвижимости, вторая из которых была заключена в последний день июня. При этом рынок, вероятно, продолжит корректироваться после пиковых значений 2024 г.», — прокомментировала партнер и руководитель платформы инвестиций Ricci Ирина Ушакова.