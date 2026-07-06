В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2026»

В этом году сессии «Иннопрома» будут посвящены научным исследованиям в промышленности, автоматизации, цифровизации и внедрению ИИ, логистике и технологиям для города. Впервые в программе заявлены сессии о промышленности для космоса, редкоземельных металлах, малой авиации, долголетии и женщинах в промышленности. В третий день отдельный трек будет посвящен роботизации, также в программе заявлена прогнозная сессия.