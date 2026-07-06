Двухуровневые квартиры начали исчезать с московского рынка

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Предложение двухуровневых квартир в столичных новостройках за год сократилось на 13,5%, доля таких объектов в общем объеме не превышает 0,8%. Об этом говорится в совместном исследовании компании «Метриум» и группы компаний ФСК, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Один из наиболее эксклюзивных форматов первичного жилья — двухуровневые квартиры. Сейчас девелоперы реализуют 315 таких вариантов против 364 годом ранее. Таким образом, год к году показатель сократился на 13,5%», — говорится в материалах.
По данным аналитиков, в июле 2026 года в пределах старых границ Москвы двухуровневые квартиры и апартаменты представлены в 39 новостройках от 20 девелоперов. Их доля в общем объеме — 0,8%, только каждая 131-я квартира на первичном рынке имеет два этажа.
«Мы видим, что покупатели чаще стали интересоваться двухэтажными квартирами. В то же время за прошедший год количество таких вариантов в новостройках столицы уменьшилось, что ведет к увеличению их ликвидности», — рассказала коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.
Отмечается, что больше всего двухуровневых квартир и апартаментов продается на первичном рынке высокобюджетного сегмента в пределах ЦАО. В массовых новостройках квадратный метр в квартирах и апартаментах с двумя этажами стоит в среднем 311 тыс. руб. (-6% за год), в элитном сегменте цена составляет 3,6 млн руб. (+5% за год).