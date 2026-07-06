Двухуровневые квартиры начали исчезать с московского рынка

Отмечается, что больше всего двухуровневых квартир и апартаментов продается на первичном рынке высокобюджетного сегмента в пределах ЦАО. В массовых новостройках квадратный метр в квартирах и апартаментах с двумя этажами стоит в среднем 311 тыс. руб. (-6% за год), в элитном сегменте цена составляет 3,6 млн руб. (+5% за год).