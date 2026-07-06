Какие современные производства открываются в регионах России

Российская экономика, которая, по сообщениям СМИ недружественных стран, «разорвана в клочья», продолжает уверенно развиваться. Создаются новые производственные линии, строятся заводы и фабрики, осваиваются современное оборудование и технологии. Такие новости поступают из разных отраслей и разных регионов страны ежедневно. И многие производства начинают работать со словами «впервые», «уникальное», «самое крупное» и т. д.
Так, в сентябре 2025 года в Тюменской области открыли новый производственный комплекс, который будет выпускать высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой отрасли. А в самом конце года в Зеленограде открыли Московский центр фотоники. Впервые в России он производит фотонные микрочипы, которые позволяют в сотню раз повысить скорость передачи данных.
В январе 2026 года в Калининграде запустили новый автокластер. В его составе сразу 7 автозаводов: оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, электронных систем управления, тяговых электродвигателей, пластиковых деталей и завод компактных электромобилей.
В мае в Московской области состоялся запуск производственной линии нового российского препарата, предназначенного для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а значит, будет доступен всем пациентам, которые в нем нуждаются.
Первые пошли.
В этом же году стартовало серийное производство обновленного Ту-214. Это, по сути, «рабочий конь» среднемагистральных линий. Его решили не просто возродить, а полностью пересобрать на отечественных рельсах. Для него создали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, заменив все импортные составляющие на отечественные.
В этом году для специальных заказчиков передадут четыре лайнера. А в следующем выпустят уже восемь, и к 2030-му планируют выйти на мощность в 20 машин в год.
Запущено и производство импортозамещенного SJ-100 (бывший Superjet). Первые серийные машины стоят в цехах и ждут лишь проведения всех сертификационных процедур, которые планируют завершить к концу лета. Главное отличие от старого Superjet в том, что у него российский двигатель и полностью отечественная «начинка».
И все это лишь малая доля производственных «премьер» последнего времени. Эти события проходят буквально в каждом регионе страны. Об их деталях рассказывают собственные корреспонденты «РГ».
Для надежной связи.
В Пермском крае начали производить компоненты для подводных волоконно-оптических кабелей для магистральных линий связи, которые используются на Дальнем Востоке, в арктических морях и других водных бассейнах страны.
Инженеры компании разработали новую систему герметизации сердечника кабеля, чтобы минимизировать последствия нештатных ситуаций, например, повреждения или обрыва кабеля якорями проходящих судов. При ее применении в несколько раз сокращается длина кабельной линии, требующей замены при ремонте.
В Перми создают робота для перевозки деталей между заводскими цехами.
— Таким образом, мы создаем производство, которое закрывает критическую инфраструктурную потребность для освоения Арктики и Дальнего Востока, а также обеспечивает технологический суверенитет в критически важном сегменте инфраструктуры связи, — пояснил генеральный директор пермского предприятия Александр Смильгевич. — Наша компания стала национальным центром технологий оптических кабельных систем с потенциалом для дальнейшего развития отрасли.
Магистральные линии связи, для использования на которых и предназначен волоконно-оптический кабель, необходимы для того, чтобы обеспечить надежными и высокоскоростными каналами связи и передачи данных портовую инфраструктуру на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, на Черном, Каспийском, Балтийском и других морях. Кроме того, высокоскоростная линия позволит обеспечить качественной связью процесс северного завоза, проведение геологоразведки в северных широтах и выстроить инфраструктуру для развития технологий связи, включая 5G, в удаленных районах.
И еще одна новость: в Перми создают робота для перевозки деталей и инструментов между заводскими цехами. Платформа оснащена полноприводной кинематической схемой с независимым управлением колесами. Грузоподъемность — сто килограммов, максимальная скорость — 1,5 метра в секунду. Управление возможно как с пульта, так и в автономном режиме с использованием алгоритмов навигации по карте. При разработке учтены требования безопасности за счет комплекса датчиков для предотвращения столкновений.
Со своим инструментом.
В прошлом году Фонд развития промышленности выделил 100 миллионов рублей компании из Екатеринбурга на модернизацию цеха твердосплавного инструмента (при общем объеме инвестиций в 135 миллионов рублей). В 2026-м институт развития одобрил этому же производителю заем в размере 230 миллионов по программе «Проекты развития» на расширение товарной номенклатуры и увеличение объемов производства.
За счет господдержки предприятие закупило шлифовальные станки, высокоточное вспомогательное, а также измерительное оборудование, монтаж которого планируется завершить до конца года.
В Иркутской области запустили производство гибких полимерных труб. Фото: РИА Новости.
Новая техника позволит расширить парк станков, куда уже входят более 60 современных обрабатывающих центров с ЧПУ, и изготавливать высокоточные инструменты, востребованные в энергетическом, нефтегазовом, железнодорожном машиностроении, а также в авиапроме.
— Станкоинструментальная промышленность — база для всех отраслей, без нее просто не достичь технологического суверенитета, — подчеркивает директор компании Марат Манаев. — За счет наращивания мощностей мы сможем увеличить выпуск сверл, фрез и специнструмента на 30 процентов, а производительность труда поднять как минимум вдвое.
По данным ассоциации «Станкоинструмент», в прошлом году Россия потратила около 100 миллиардов рублей на закупку инструмента, из них лишь 20 процентов — на отечественные изделия. Такие инициативы, как уральская, позволяют комплексно оснащать машиностроительные заводы по всей стране, снимать их с импортного «крючка».
Сохранить тепло.
В Красносулинском районе Ростовской области крупный отраслевой игрок построит завод по производству каменной ваты. Инвестиции в проект составляют 11 миллиардов рублей, сообщили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) региона. Предприятие разместится на участке площадью 25 гектаров в местном индустриальном парке, по соседству с уже действующим заводом компании.
Новое производство будет выпускать теплоизоляцию для промышленного и гражданского строительства, а также техническую изоляцию и огнезащитные материалы. На предприятии планируется создать 150 рабочих мест.
Материалы, оборудование и часть производственных установок для нового завода будут производиться в РФ, в том числе в Ростовской области. Сейчас здесь уже работают два предприятия компании. Один завод выпускает 1,7 миллиона кубометров каменной ваты ежегодно — продукция поставляется в несколько федеральных округов. Второй производит 160 тысяч кубометров субстратов для теплиц, которые поставляются в регионы России и экспортируются за рубеж.
Строительство нового завода ведется с опережением графика. Как сообщил совладелец и управляющий партнер предприятия Сергей Колесников на форуме «Движение» в Сочи, запуск производства запланирован на первый квартал 2027 года.
«Мы сейчас строим два завода под Ростовом. Инвестиции в завод каменной ваты составляют 11 миллиардов рублей, в завод по производству экструзионного пенополистирола — 3 миллиарда рублей, — рассказал Колесников. — Экструзионный пенополистирол запустим в четвертом квартале 2026 года, а завод каменной ваты — в первом квартале следующего года».
Корпорация является одним из крупнейших резидентов Красносулинского индустриального парка. В этом году она намеревалась дополнительно инвестировать 77 миллионов рублей в свои заводы в Ростовской области, в том числе в переработку промышленных отходов.