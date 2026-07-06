Какие современные производства открываются в регионах России

Магистральные линии связи, для использования на которых и предназначен волоконно-оптический кабель, необходимы для того, чтобы обеспечить надежными и высокоскоростными каналами связи и передачи данных портовую инфраструктуру на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, на Черном, Каспийском, Балтийском и других морях. Кроме того, высокоскоростная линия позволит обеспечить качественной связью процесс северного завоза, проведение геологоразведки в северных широтах и выстроить инфраструктуру для развития технологий связи, включая 5G, в удаленных районах.