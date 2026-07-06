Хабаровский край вошел в ТОП-3 в России по низкой безработице

Росстат опубликовал данные об уровне безработицы в субъектах России, Хабаровский край выбился в лидеры и вошел в топ-3 регионов с самыми низкими показателями в ДФО и по стране. С января по март 2026 года число незанятых людей держится на уровне 1% от общего числа местных жителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Край расположился на третьем месте и делит его с Ханты-Мансийским автономным округом и Калужской областью, где безработица также составила 1%. На втором месте расположилась Нижегородская область с 0,9%, а самые низкие показатели оказались в Новгородской области — всего 0,7%.
Самая высокая доля незанятого населения в возрасте 15−72 лет отмечается в Ингушетии и Дагестане — 22,7% и 10,7% соответственно.
— На сегодняшний день и по данной статистике, и по регистрируемой безработице, которая находится на уровне 0,2%, Хабаровский край остается в лидерах как по Дальнему Востоку, так и по всей России. Мы видим в регионе большое количество размещенных вакансий и потребность работодателей в кадрах. В такой ситуации, не удивительно, что доля занятого населения растет. В крае проводится адресная индивидуальная работа с каждым, кто обратился за помощью в поиске работы или получении необходимых компетенций. Мы работаем комплексно, это и привело к улучшению показателей, — отметил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.
Средний показатель безработицы в ДФО снизился до 2,1%. При этом Хабаровский край стал лидером среди дальневосточных субъектов, чуть выше показатели лишь у Амурской области (1,1%), Чукотского автономного округа (1,3%), ЕАО (1,5%), Сахалинской области (1,7%), Магаданской области и Приморья (1,8%).
Напомним, что уровень безработицы в Хабаровском крае достиг исторического минимума и продолжает снижаться. Весной в ходе ежегодного отчета перед Законодательной думой региона губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул: занятость людей и подготовка трудовых ресурсов — одно из приоритетных направлений работы краевого правительства.