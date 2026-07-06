Хабаровский край вошел в ТОП-3 в России по низкой безработице

— На сегодняшний день и по данной статистике, и по регистрируемой безработице, которая находится на уровне 0,2%, Хабаровский край остается в лидерах как по Дальнему Востоку, так и по всей России. Мы видим в регионе большое количество размещенных вакансий и потребность работодателей в кадрах. В такой ситуации, не удивительно, что доля занятого населения растет. В крае проводится адресная индивидуальная работа с каждым, кто обратился за помощью в поиске работы или получении необходимых компетенций. Мы работаем комплексно, это и привело к улучшению показателей, — отметил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.