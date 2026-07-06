Зарплата в 340 тысяч рублей: уфимцам предложили заманчивые вакансии

Больше всего готовы платить оператору по гидравлическому разрыву пластов в ООО «Крезол-Нефтесервис» — до 340 тысяч рублей. На втором месте — слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования в ООО «Интертехэлектро-Турбомонтаж» с зарплатой до 250 тысяч рублей. Электромонтажник в ООО «Электросервис-М» может рассчитывать на 157−169 тысяч рублей.