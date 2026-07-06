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Зарплата в 340 тысяч рублей: уфимцам предложили заманчивые вакансии

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 340 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий. Им поделились специалисты Республиканского центра занятости населения.

Больше всего готовы платить оператору по гидравлическому разрыву пластов в ООО «Крезол-Нефтесервис» — до 340 тысяч рублей. На втором месте — слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования в ООО «Интертехэлектро-Турбомонтаж» с зарплатой до 250 тысяч рублей. Электромонтажник в ООО «Электросервис-М» может рассчитывать на 157−169 тысяч рублей.

Также в списке — монтажник металлоконструкций в ООО «Автострой» с доходом до 130 тысяч рублей. Инженер-геодезист в ООО «ДельтаСтройИнжиниринг» и врач-невролог в БГМУ могут зарабатывать до 105 тысяч рублей.