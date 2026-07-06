«Золотой» стенд и 30 экспонентов: как Татарстан представляет себя на «Иннопроме»

Чего ждать от уральского «Иннопрома».
Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в 16-й раз в уральской столице. Изначально организованная в Екатеринбурге по образу и подобию немецкой Hannover Messe, она выросла до главной промышленной выставки России и расширяет свою географию. В этом году «Иннопром» уже прошел в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, в столице Узбекистана — Ташкенте. Ожидается, что в первой половине сентября выставка впервые состоится в Индии, а в конце того же месяца — в Минске.
Уральский «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля на площадке «Екатеринбург Экспо». Тема выставки этого года — «Индустрия 360: производство без границ». Индонезия выступает страной-партнером и отправила на уральский «Иннопром» делегацию из 250 человек.
Накануне старта у себя в соцсетях свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что «интерес к выставке колоссальный». В «Иннопроме» в этом году участвуют делегации из 50 иностранных государств. Национальные экспозиции представят Индонезия, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а региональные — 24 субъекта России.
Сегодня, 6 июля, на площадке ожидают Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Накануне он прибыл в Екатеринбург, сообщил ТАСС. По информации агентства, среди гостей выставки — Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, Председатель Кабмина Киргизии — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев, с которыми у Мишустина запланированы отдельные двусторонние встречи.
«Золотой» стенд Татарстана с зелеными акцентами.
Среди региональных стендов представлен и Татарстан — в этом году по соседству с Москвой и Челябинской областью. В оформлении фигурируют три цвета: золотой, белый, зеленый — и используются национальные орнаменты.
В этом году на стенде больше, чем в прошлом году, экранов, на которых демонстрируются разработки ключевых компаний и информация об успехах Татарстана. Например, то, что республика заняла первое место в национальном инвестрейтинге среди российских регионов. На дисплеях также появляется информация о событиях, которые пройдут в Татарстане и могут быть интересны гостям «Иннопрома», в частности форум по металлообработке «ТЕМП», который запланирован в Казани в первых числах декабря.
Общая площадь стенда — около 250 кв. метров, как и в прошлом году. Но, по ощущениям, места стало больше. Для обсуждения сотрудничества есть две переговорных комнаты.
Коробченко протестировал мотоцикл.
Накануне готовность стенда Татарстана перед началом выставки проверил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
«Иннопром» — это площадка российская и даже международного масштаба, где все наши промышленники выставляют какие-то ноу-хау: новые производства, новую продукцию и хотят себя показать, найти, может быть, партнеров, скооперироваться. Конечно же, презентовать [свои разработки] первым лицам государства, — сказал «Татар-информу» Коробченко во время осмотра выставки.
Внимание министра во время обхода татарстанского стенда привлек мотоцикл эндуро-класса для любительских стартов и езды по пересеченной местности. Компания Darex презентует на «Иннопроме» проект по локализации производства этого мотоцикла в Татарстане. Коробченко попробовал себя в седле этого железного коня и сказал коллегам, что под Набережными Челнами в эти дни, 4 и 5 июля, проходил чемпионат и первенство России по мотокроссу. Участниками стали 600 спортсменов.
Какие компании Татарстан привез на «Иннопром».
«У нас 30 экспонентов, состав нашей официальной делегации — сто семьдесят человек. Мы здесь представляем от подшипников до IT-продуктов», — сказал «Татар-информу» председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров.
Среди участников — завод «Элекон», судостроительная корпорация «Ак Барс», КМПО, «Казанькомпрессормаш», ГК «Данафлекс», ICL Техно, Елабужский аккумуляторный завод, технополис «Химград», «Техникс».
Компания «Инфомат» установила на стенде полноростовой смарт‑турникет со встроенной алкорамкой и детектором паров взрывчатых веществ. Устройство объединяет четыре уровня контроля доступа в едином корпусе и не имеет аналогов на российском и международном рынках.
На «Иннопроме» также представлен «Казанькомпрессормаш». Напомним, что в июне по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса на этом предприятии, специализирующегося на оборудовании для производства сжиженного природного газа (СПГ).
«Мы вошли в четверку стран-производителей оборудования для сжижения природного газа. Было всего три страны, обладающие данными компетенциями. Это Япония, Германия, США. Теперь Россия стала четвертой страной, которая наряду с ними может конкурировать по поставкам на рынок сжиженного природного газа. И теперь мы обошли санкции, делаем все сами», — сказал «Татар-информу» Майоров.
Среди экспонентов на стенде РТ — компания «Питон». Имея екатеринбургские корни, предприятие построило завод в Нижнекамске в 2019 году, а в этом году при содействии промкластера открыло еще одну производственную площадку в технопарке «Чирчик» в Узбекистане. За последние пять лет выручка компании выросла в 14 раз, что Майоров назвал абсолютным рекордом.
Он также отметил успехи компании «Техникс», которая после запуска производства в Лаишевском районе значительно расширила географию работы и сегодня поставляет продукцию по всей России и в Белоруссию, а также рассматривает локализацию производства в дружественных странах.
По его словам, инновационные решения компаний востребованы на рынке: технологии «Питона» позволяют экономить до 30% бюджета, а разработки «Техникс» — до 70%. Именно поэтому промкластер продолжает поддерживать такие предприятия и представляет их на «Иннопроме» не первый год.
Драгоценные короны конкурса «Мисс БРИКС» доставили на Урал.
Из неожиданного на стенде Татарстана, пожалуй, стали разработки с лого Еврейской автономной области (ЕАО).
«В прошлом году Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан заняло первое место среди всех регионов Российской Федерации (в рейтинге субъектов РФ по эффективности реализации промышленной политики за 2024 год, — прим. Т-и). Здесь, на “Иннопроме” нам вручили кубок за первое место. А в федеральном Минпроме есть такая практика: первые три места берут шефство над последними тремя. Наше шефство — над Еврейской автономной областью. Естественно, мы им помогаем продвигать продукцию», — объяснил «Татар-информу» Майоров.
Представлено предприятие «Дальграфит», связанное с разработкой крупнейшего в России месторождения графита «Союзное», «Кульдурский бруситовый рудник», эксплуатирующий единственное в мире крупное месторождение высокомагнезиального бруситового сырья, а также один из ключевых игроков горнодобывающей промышленности ЕАО — Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат.
Как и на Петербургском международном экономическом форуме, Татарстан выставил на стенде три короны конкурса «Мисс БРИКС», который впервые прошел в этом году в Казани.
Все они выполнены из золота 585-й пробы и украшены настоящими драгоценными камнями. На стенде представлены три короны — для маленькой мисс, мисс и миссис.
Сегодня, 6 июля, на стенде Татарстана ожидают Раиса республики Рустама Минниханова. Традиционно павильоны выставки обходят российский премьер Михаил Мишустин и глава Минпромторга России Антон Алиханов, которым республика тоже готова продемонстрировать свои успехи в промышленности.