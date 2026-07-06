«Золотой» стенд и 30 экспонентов: как Татарстан представляет себя на «Иннопроме»

В этом году на стенде больше, чем в прошлом году, экранов, на которых демонстрируются разработки ключевых компаний и информация об успехах Татарстана. Например, то, что республика заняла первое место в национальном инвестрейтинге среди российских регионов. На дисплеях также появляется информация о событиях, которые пройдут в Татарстане и могут быть интересны гостям «Иннопрома», в частности форум по металлообработке «ТЕМП», который запланирован в Казани в первых числах декабря.