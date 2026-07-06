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В Омской области разрешили продажу топлива в канистры

В Омской области сняли запрет на продажу бензина в канистры. Его можно будет купить, исходя из установленных лимитов, заявил губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области сняли запрет на продажу бензина в канистры. Его можно будет купить, исходя из установленных лимитов, заявил губернатор Виталий Хоценко.

«Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры, исходя из ранее установленных лимитов. Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле», — уточнил господин Хоценко.

На заправках в Омской области можно за раз купить не более 40 л бензина или 80 л дизельного топлива (на трассовых станциях — 200 л). Губернатор говорил, что такие меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы.

Подробнее — в материале «Ъ».

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