В Татарстане зарплаты растут неравномерно

В будущем разрыв в зарплатах сократится, если компании начнут инвестировать в развитие и создание привлекательных условий для сотрудников. Структурные изменения в экономике, такие как цифровизация и автоматизация, будут способствовать росту доходов в высокотехнологичных отраслях. Однако рутинным профессиям грозит стагнация.