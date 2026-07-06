На каждый третий SSJ-100 в России поставят новые двигатели по цене самолета

Общая стоимость работ составит около 115 млрд руб. Часть собеседников «Ъ» уточняет, что эта сумма включает лишь себестоимость двигателей и некоторые расходы на сопутствующие процедуры, потому итоговая цифра может быть выше. Себестоимость ПД-8 на 2024 год оценивалась в 1,09 млрд руб., то есть комплект из двух двигателей обойдется в 2,18 млрд.