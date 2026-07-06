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Итоги первого месяца топливного кризиса подвели в Нижнем Новгороде

Эксперт Игорь Юшков полагает, что пик потребления топлива придётся на август, а заметное улучшение возможно лишь во второй половине сентября, когда спрос начнёт снижаться.

В Нижегородской области с начала лета обострился топливный кризис — регион переживает серьёзные перебои с поставками горючего. Если поначалу дефицит носил локальный характер, то к середине сезона отдельные АЗС полностью прекратили продажу топлива, а на оставшихся образовались многокилометровые очереди, сообщили в NN.RU.

Цены на независимых заправках резко выросли: стоимость АИ‑92 доходила до 115 рублей за литр, АИ‑95 — до 129 рублей, а АИ‑100 продавали по 159 рублей. Из‑за этого заправка 40‑литрового бака могла обойтись почти в 6,5 тысячи рублей. На ряде АЗС ввели лимиты — например, не более 30 литров в одни руки, а некоторые точки отпускали топливо только по топливным картам.

Причиной сложностей власти назвали ограничения на отпуск топлива с нефтебаз (в том числе из‑за атак БПЛА) и перераспределение поставок в другие регионы. При этом спрос на бензин в области подскочил на 150%, чем воспользовались отдельные франчайзинговые АЗС, заметно подняв цены. На ситуацию отреагировали прокуратура и Антимонопольная служба.

Для контроля обстановки создан оперштаб, а губернатор Глеб Никитин лично проинспектировал заправки. Сейчас готовится интерактивная карта АЗС: на ней водители смогут видеть наличие топлива и длину очередей — это должно помочь сократить время на поиски горючего. При этом общественный транспорт и коммунальные службы продолжают получать топливо в полном объёме.

Водители ищут способы справиться с кризисом: например, несколько человек по очереди покупают бензин, чтобы в сумме заправить полный бак одной машины. Однако это не спасает, если на АЗС вообще нет топлива — подобные проблемы фиксировали в Городце, Ворсме и Сергаче. Кроме того, очереди на заправках провоцируют пробки и конфликты: нередко возникают споры из‑за попыток объехать поток или вклиниться без очереди.

По оценке губернатора, к концу прошлой недели поставки бензина сократились на 25% при росте спроса на 60−70%. Стабилизировать ситуацию рассчитывают к ближайшему понедельнику — в противном случае примут дополнительные меры.

Эксперт Игорь Юшков полагает, что пик потребления топлива придётся на август, а заметное улучшение возможно лишь во второй половине сентября, когда спрос начнёт снижаться.

Ранее бензин подорожал на 2,4% в Нижегородской области за неделю.

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