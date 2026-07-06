Итоги первого месяца топливного кризиса подвели в Нижнем Новгороде

Водители ищут способы справиться с кризисом: например, несколько человек по очереди покупают бензин, чтобы в сумме заправить полный бак одной машины. Однако это не спасает, если на АЗС вообще нет топлива — подобные проблемы фиксировали в Городце, Ворсме и Сергаче. Кроме того, очереди на заправках провоцируют пробки и конфликты: нередко возникают споры из‑за попыток объехать поток или вклиниться без очереди.