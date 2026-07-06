Как модернизация каналов поможет сельскому хозяйству Алматинской области

Поездка прошла в рамках поручения Премьер-министра Олжаса Бектенова по усилению контроля за гидротехническими объектами и предотвращению угроз на трансграничных реках, передает DKNews.kz.
Во время визита глава ведомства посетил водохранилища, магистральные каналы и объекты оросительной системы региона.
Куртинское водохранилище готовят к реконструкции.
В Илийском районе министр ознакомился с работой Куртинского водохранилища объемом 120 млн кубометров.
Сегодня объект обеспечивает водой 13,7 тысячи гектаров орошаемых земель Илийского и Жамбылского районов.
Сейчас ведется подготовка проектной документации на:
реконструкцию плотины Куртинского водохранилища; модернизацию Таскутанской водоподъемной плотины, способной пропускать до 309 кубометров воды в секунду.
Кроме того, в 2027 году в рамках второго транша совместного проекта с Исламским банком развития планируется начать реконструкцию Правобережного и Левобережного магистральных каналов на реке Курты общей протяженностью 62,3 километра.
Бартогайское водохранилище оснастят современными системами.
Следующим объектом стало Бартогайское водохранилище на реке Шелек в Енбекшиказахском районе.
Проект реконструкции предусматривает:
укрепление плотины; круглосуточный мониторинг уровня воды; автоматизацию управления затворами; установку локальной системы оповещения; строительство новой инфраструктуры.
Проектный объем Бартогайского водохранилища составляет 320 млн кубометров. Оно обеспечивает водой 66,3 тысячи гектаров сельхозугодий Енбекшиказахского, Карасайского и Талгарского районов.
Продолжается модернизация Большого Алматинского канала.
Министр также ознакомился с результатами реконструкции участков Большого Алматинского канала имени Д. Конаева.
На участке протяженностью 1,53 километра проведены работы по облицовке монолитным железобетоном, что позволило:
увеличить пропускную способность; сократить потери воды; улучшить водоснабжение 33,3 тысячи гектаров орошаемых земель.
Кроме того:
завершена разработка проекта реконструкции участка длиной 15,5 километра; готовится документация на модернизацию еще 110 километров канала.
После завершения работ главная водная артерия Алматинской области будет полностью модернизирована и забетонирована.
На Балтабайском массиве работы выполнены на 94%.
Во время поездки Нуржан Нуржигитов посетил Балтабайский массив орошения.
Здесь реализуется второй этап проекта по совершенствованию ирригационных и дренажных систем.
По данным министерства, строительно-монтажные работы уже выполнены на 94 процента.
Министр встретился с работниками «Казводхоза».
Завершая рабочую поездку, министр встретился с коллективом филиала РГП «Казводхоз» «Большой Алматинский канал имени Д. Конаева».
Он рассказал специалистам о мерах социальной поддержки работников отрасли и поздравил их с предстоящим Днем работников водного хозяйства.
«Премьер-министр поручил нашему ведомству держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, а также организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. Объекты филиала “БАК им. Д. Конаева” являются основой водного хозяйства Алматинской области, поэтому необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов. Наше министерство будет пристально следить за ходом данных работ, направленных на эффективное использование воды, развитие сельского хозяйства и обеспечение безопасности населенных пунктов региона», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Что изменится.
Реализация проектов позволит повысить надежность гидротехнических сооружений, сократить потери воды, улучшить водоснабжение десятков тысяч гектаров орошаемых земель и усилить безопасность населенных пунктов. Одновременно модернизация водной инфраструктуры станет важным фактором развития сельского хозяйства и более эффективного управления водными ресурсами региона.