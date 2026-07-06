Как модернизация каналов поможет сельскому хозяйству Алматинской области

«Премьер-министр поручил нашему ведомству держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, а также организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. Объекты филиала “БАК им. Д. Конаева” являются основой водного хозяйства Алматинской области, поэтому необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов. Наше министерство будет пристально следить за ходом данных работ, направленных на эффективное использование воды, развитие сельского хозяйства и обеспечение безопасности населенных пунктов региона», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.