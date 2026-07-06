КрасКом готовит к зиме электротехнический комплекс водозаборов Красноярска

— Зима наш главный экзаменатор, поэтому подготовка к работе в холода идет строго по графику, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — В этом году часть водозаборов мы готовим без масштабных отключений холодной воды в домах горожан. Там же, где полная остановка насосного оборудования неизбежна, как это будет в августе на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий, мы постараемся сократить согласованный нам период отключения — двое суток — до минимума и вернуть воду в дома раньше заявленного срока.