Краснодар попал в топ-20 городов РФ по уровню отраслевых зарплат

В Сочи и Новороссийске наиболее доходной отраслью в 2026 году стало строительство. Средний уровень зарплаты в этой сфере составил 146 тыс. и 141 тыс. руб. соответственно. По итогам года Сочи поднялся в рейтинге с 52-го на 37-е место, Новороссийск — с 58-го на 41-е.