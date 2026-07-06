В Кызылординской области начали строительство стекольного завода за 60 млрд тенге

Запуск нового предприятия позволит увеличить объем переработки стекольных отходов, расширить производство отечественной стеклотары и сократить зависимость от импортной продукции. Кроме того, проект создаст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность Кызылординской области и будет способствовать внедрению современных экологических стандартов в промышленности.