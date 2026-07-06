В Кызылординской области начали строительство стекольного завода за 60 млрд тенге

В Кызылординской области состоялась церемония закладки фундамента нового завода по переработке стекольных отходов и производству стеклянной тары. Предприятие станет одним из крупнейших экологических и промышленных проектов региона, передает DKNews.kz.
Проект реализуется при финансовой поддержке АО «Жасыл даму» и АО «Фонд развития промышленности».
Завод сможет выпускать до 240 миллионов бутылок в год.
Инициатором строительства выступает ТОО «Seven Rivers Technologies» под руководством Умбетаева Ануара Сақтағанұлы.
После запуска предприятие будет заниматься:
переработкой стекольных отходов; производством стеклянной тары.
Проектная мощность завода составит до 240 миллионов единиц стеклотары ежегодно.
Инвестиции составят 60 миллиардов тенге.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 60 миллиардов тенге.
В рамках строительства планируется:
создать 250 новых рабочих мест; поэтапно вводить производственные мощности в 2026—2028 годах; развивать промышленную и экологическую инфраструктуру региона.
Ожидается, что предприятие внесет вклад в экономическое развитие Кызылординской области и создание новых возможностей для трудоустройства.
Завод поможет сократить объем стекольных отходов.
По словам директора Департамента инвестиционных проектов АО «Жасыл даму» Серикбола Калиакбарова, проект имеет важное значение для развития «зеленой» экономики страны.
«Реализация подобных проектов имеет стратегическое значение для формирования экономики замкнутого цикла и развития “зеленой” промышленности в Казахстане. Новый завод позволит не только сократить объем стекольных отходов, но и обеспечить рынок отечественной стеклотарой, снизив зависимость от импорта», — отметил директор Департамента инвестиционных проектов АО «Жасыл даму» Калиакбаров Серикбол.
Что изменится.
Запуск нового предприятия позволит увеличить объем переработки стекольных отходов, расширить производство отечественной стеклотары и сократить зависимость от импортной продукции. Кроме того, проект создаст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность Кызылординской области и будет способствовать внедрению современных экологических стандартов в промышленности.