Где купить бензин в Севастополе

«С 10:00 на 11 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Доступное количество каждого вида топлива на каждой из этих АЗС», — говорится в сообщении.
Так, купить бензин можно на:
· АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин).
· АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra 250 машин).
· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин).
· АЗС 67 ул. Хрусталёва, 74 Г (ДТ Ultra 250 машин).
· АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин).
· АЗС 84 Столетовский пр., 5 (ДТ Ultra 100 машин).
· АЗС 86 Карантинная 51 ДТ Ultra 110 машин).
· АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra 210 машин).
· АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra 250 машин).
· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин).
· АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra 100 машин).
Развожаев напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.