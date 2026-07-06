Названа стоимость замены двигателей на самолётах SSJ-100

Модернизация парка отечественных лайнеров SSJ-100 потребует вложений. По данным издания «Коммерсантъ», стоимость замены силовых установок на полусотне воздушных судов достигнет 115 миллиардов рублей. Эти расходы сопоставимы с ценой нового самолета, но все же вдвое дешевле, чем производство полностью обновленной версии с нуля.
Заниматься переоборудованием будет Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в структуру «Ростеха». Замена двигателя на одной машине обойдется в 2,3 миллиарда рублей. Для сравнения, это примерно столько же, сколько стоит сейчас новый SSJ-100, но при этом почти в два раза меньше заявленной себестоимости импортозамещенного SJ-100, которая оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Всего планируется обновить треть существующего флота таких самолетов.
В публикации отмечается, что приступить к работам по замене французских двигателей на российские агрегаты предполагается не раньше конца 2029 года. Финансирование проекта разделят между двумя ведомствами: половину затрат покроет Министерство промышленности и торговли. Оставшуюся часть суммы, пишет Ъ, вероятно, выделит Министерство транспорта, либо же привлекут деньги самих владельцев воздушных судов.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уже рассказывал о перспективах выпуска обновленных лайнеров. Он сообщил, что серийное производство импортозамещенных SSJ-100 стартует только с 2027 года.