Названа стоимость замены двигателей на самолётах SSJ-100

Заниматься переоборудованием будет Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в структуру «Ростеха». Замена двигателя на одной машине обойдется в 2,3 миллиарда рублей. Для сравнения, это примерно столько же, сколько стоит сейчас новый SSJ-100, но при этом почти в два раза меньше заявленной себестоимости импортозамещенного SJ-100, которая оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Всего планируется обновить треть существующего флота таких самолетов.