Владельца порта Ростова лишили актива после обвинений в хищнии бюджетных средств

— ООО «Нефтехимремстрой» (его владелец — Росимущество) стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое является учредителем ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» с долей 99,9%. Остальная 0,1% доли в порту перешла во владение Росимущества (ранее эта доля была записана на московского бизнесмена). Данные об этом появились в открытых информационных системах, — говорится в публикации издания «Город N».