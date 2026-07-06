Минфин выступил против разрешения бизнесу переходить с автоУСН в течение года

Сейчас вернуться на УСН можно только с 1 января следующего календарного года и не ранее чем через год после перехода на автоУСН. Сменить режим в середине года нельзя. Дать бизнесу право не дожидаться годичного срока предложила Торгово-промышленная палата. Это необходимо в случае, если применение автоУСН привело к «существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям», отмечали в организации.