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В Сочи 6 июля уменьшилось число работающих АЗС

Автозаправочные станции в Сочи работают в штатном режиме, несмотря на повышенный сезонный спрос. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Источник: Российская газета

По данным мэрии, на сегодняшний день на территории Сочи расположено 58 АЗС. Из них четыре станции находятся на плановом ремонте, еще на четырех временно отсутствует топливо. Остальные 50 автозаправочных станций функционируют в обычном режиме. В их числе — шесть газовых заправок, шесть станций, где доступны дизельное топливо и сжиженный газ, а также 38 АЗС с бензином марок АИ-92, АИ-95 и дизелем. На 23 из них также можно приобрести АИ-100.

По сравнению со статистикой 3 июля в городе стало на 3 меньше работающих АЗС. В пятницу топливо отсутствовало лишь на одной заправке.

В администрации подчеркнули, что в связи с увеличением потока туристов на автомобилях и искусственным ажиотажем на курорте введены ограничения на отпуск топлива в одни руки. Отпуск в тару также ограничен.

Кроме того, на время сигнала воздушной тревоги заправки временно приостанавливают работу. После отбоя сирены станции возобновляют деятельность через 15−20 минут при отсутствии повторного сигнала.

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