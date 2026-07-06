Стоимость продуктов в Охотске снизилась в 2−3 раза благодаря субсидированию авиадоставки

Во время рабочей поездки в Охотский округ глава региона Дмитрий Демешин посетил розничные магазины и оценил, как субсидирование авиаперевозок повлияло на стоимость продуктов для жителей. По его поручению в крае с апреля этого года запустили доставку продовольственных товаров в Охотск авиатранспортом по субсидированному тарифу — он снижен почти на 70 процентов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наш президент Владимир Путин ставит перед нами четкую задачу — особое внимание уделять повышению качества жизни людей в труднодоступных районах. И мы это в Хабаровском крае делаем. В числе приоритетных задач — северный завоз продовольствия и топлива», — отметил губернатор.
Стоимость доставки одного килограмма груза для предпринимателя теперь составляет 200 рублей вместо прежних 620−670 рублей. Остальное возмещается из краевого бюджета. С апреля по июль в Охотский округ перевезли почти 40 тонн грузов: это овощи, фрукты, молочная продукция и другие товары.
Дмитрий Демешин лично убедился, что цены для охотчан стали доступнее. Жители рассказали, что зимой капуста стоила по 500 рублей, сейчас — 180. Подешевели не только овощи, но и фрукты. Например, яблоки сейчас по цене как в Хабаровске — от 250 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Десяток яиц, который раньше обходился в 537 рублей, сейчас можно купить за 178 рублей. Снизились цены на молочную продукцию: творог, сметану, кефир.
Стоимость продуктов в Охотске снизилась в 2−3 раза. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Стоимость продуктов в Охотске снизилась в 2−3 раза. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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В целом план завоза продовольствия в северные районы края в этом году увеличен на 30 процентов — до более 51 тысячи тонн. На доставку социально значимых продуктов — как авиатранспортом, так и по морю — предусмотрено вдвое больше средств — 64 миллиона рублей.
«В ближайшее время успешный опыт Охотска распространим на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Такую задачу поставил краевому Минпромторгу», — подчеркнул Дмитрий Демешин.