Стоимость продуктов в Охотске снизилась в 2−3 раза благодаря субсидированию авиадоставки

Дмитрий Демешин лично убедился, что цены для охотчан стали доступнее. Жители рассказали, что зимой капуста стоила по 500 рублей, сейчас — 180. Подешевели не только овощи, но и фрукты. Например, яблоки сейчас по цене как в Хабаровске — от 250 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Десяток яиц, который раньше обходился в 537 рублей, сейчас можно купить за 178 рублей. Снизились цены на молочную продукцию: творог, сметану, кефир.