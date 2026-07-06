В полях Ростовской области тестируют новый посевной комплекс

Захват посевного комплекса в 10,2 метра позволяет одновременно выполнять предпосевную подготовку почвы, вносить минеральные удобрения и вести посев. Такой подход экономит время и ресурсы. Также улучшили систему дозирования, повысили точность высева, обеспечили возможность раздельного внесения удобрений и семян на разную глубину.