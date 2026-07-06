В полях Ростовской области тестируют новый посевной комплекс

В Ростовской области компания «Ростсельмаш» представила новую версию посевного комплекса гибридного типа. Об этом сообщили в донском правительстве.
Захват посевного комплекса в 10,2 метра позволяет одновременно выполнять предпосевную подготовку почвы, вносить минеральные удобрения и вести посев. Такой подход экономит время и ресурсы. Также улучшили систему дозирования, повысили точность высева, обеспечили возможность раздельного внесения удобрений и семян на разную глубину.
— Создание таких высокопроизводительных машин с собственными инженерными решениями и высокой долей отечественных комплектующих — гарантия стабильной работы наших сельхозпроизводителей, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя.
Осенью 2026 года технику планируют передать одному из крупных агропредприятий ЮФО для опытной эксплуатации при посеве озимых. По результатам полевых испытаний будут принимать решение о запуске серийного производства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.