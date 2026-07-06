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ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Москве из-за повышения цен

Московское УФАС возбудило дело в отношении шести независимых участников топливного рынка, которые продают бензин и дизель через свои сети АЗС. Ведомство установило, что «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили цены на топливо, нарушив антимонопольное законодательство.

Московское УФАС возбудило дело в отношении шести независимых участников топливного рынка, которые продают бензин и дизель через свои сети АЗС. Ведомство установило, что «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили цены на топливо, нарушив антимонопольное законодательство.

УФАС по Саратовской области выдало предупреждение «Алькорру» — владельцу сети АЗС «Торэко», сообщила пресс-служба ведомства. Служба зафиксировала изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95. «Алькорр» с двумя другими операторами доминировал на рынке в Энгельсском районе Саратовской области. Это может ущемлять интересы потребителей из-за навязывания невыгодных условий договора, отметили в ФАС. «Алькорр» должен исправить нарушения до 31 июля.

Кроме того, УФАС по Оренбургской области выявило сговор между тремя независимыми продавцами дизельного топлива. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России. Это связано с ограничениями на продажу бензина и дизеля, которые начали вводить в российских регионах с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%, неделей ранее — на 3%.

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