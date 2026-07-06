ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Москве из-за повышения цен

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России. Это связано с ограничениями на продажу бензина и дизеля, которые начали вводить в российских регионах с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%, неделей ранее — на 3%.