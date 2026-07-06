Визовые центры Кипра возобновили работу в России

Заявителей будут принимать строго по предварительной записи. Для детей с 12 лет и взрослых визовый сбор составит 90 евро (оплата в рублях — 8100 ₽), для детей от 6 до 11 лет — 4050 ₽ Сервисный сбор BLS — 547 ₽