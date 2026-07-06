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Самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде стала IT-сфера

Средняя заработная плата работников IT‑сферы и отрасли связи в городе достигает 177 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде лидирующие позиции по уровню оплаты труда занимает сектор IT и связи. Об этом сообщили РИА Новости.

Столица Приволжского федерального округа расположилась на 22‑й строчке в общероссийском рейтинге городов по зарплатам в отдельных отраслях. Средняя заработная плата работников IT‑сферы и отрасли связи в городе достигает 177 тысяч рублей.

Для сравнения: среднемесячный номинальный доход по Нижнему Новгороду существенно ниже — он составляет 104 тысячи рублей, то есть уступает показателю IT‑сегмента на 73 тысячи рублей.

Ранее средняя зарплата нижегородцев превысила 83 тысячи рублей.