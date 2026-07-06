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В Ялте есть топливо на четырех АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В понедельник в Ялте в свободной продаже есть бензин на четырех АЗС «АТАН». Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Продажа с 10:00 открыта по адресам:

— Массандра, Южнобережное шоссе, 17В: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров.

— Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.

— Алупка, Южнобережное шоссе, 9А: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.

— Алупка Южнобережное шоссе, 38: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров.

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена. Оплата за наличный расчет.

Ранее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.

Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей.

Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

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