В Ялте есть топливо на четырех АЗС

Продажа с 10:00 открыта по адресам:
— Массандра, Южнобережное шоссе, 17В: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров.
— Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
— Алупка, Южнобережное шоссе, 9А: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
— Алупка Южнобережное шоссе, 38: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров.
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена. Оплата за наличный расчет.
Ранее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей.