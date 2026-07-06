Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в Волгограде

— В первом полугодии 2026 года наиболее заметный рост зарплат наблюдался у специалистов рабочих профессий и линейного персонала. При этом лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают: например, быстрее всего зарплаты увеличивались у операторов контакт-центров (на 27,7%), а самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают машинистам, — уточнила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.