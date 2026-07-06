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Временный запрет на ввоз яблок хотят ввести в Казахстане

Астана. 6 июля. КазТАГ — В Казахстане с 1 августа по 31 декабря планируют временно запретить ввоз яблок, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Проектом приказа ввести в срок 1 августа по 31 декабря 2026 года запрет на ввоз яблок (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0808 10) на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из государства-члены Евразийского экономического союза, за исключением транзитных перевозок яблок через территорию Республики Казахстан, а также его перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан», — говорится в документе, опубликованном на сайте «Открытые НПА».

Как ожидает министерство сельского хозяйства, проект позволит поддержать отечественных производителей и обеспечить стабильный сбыт продукции.