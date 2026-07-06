Башкирия выиграла почти 200 млн рублей в федеральных конкурсах Росмолодежи

Так, республика заняла первое место в конкурсе «Регион для молодых», за что получит в 2027 году субсидию 193,9 млн рублей. Деньги, по словам первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, направят на ремонт молодежных пространств в Салавате (центр «Ровесник») и Октябрьском (Дворец молодежи).