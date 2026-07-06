Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия выиграла почти 200 млн рублей в федеральных конкурсах Росмолодежи

Росмолодежь подвела итоги конкурсов по развитию инфраструктуры, молодежной политике и поддержке добровольчества. Башкирия выиграла в двух из них. Это позволило привлечь 199,1 млн рублей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, республика заняла первое место в конкурсе «Регион для молодых», за что получит в 2027 году субсидию 193,9 млн рублей. Деньги, по словам первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, направят на ремонт молодежных пространств в Салавате (центр «Ровесник») и Октябрьском (Дворец молодежи).

В «Регионе добрых дел» Башкирия выиграла субсидию 5,2 млн рублей. Их используют для оснащения добро-центров в Дуванском, Стерлибашевском, Иглинском, Туймазинском, Давлекановском, Бирском, Краснокамском и Бакалинском районах. Также предусмотрены тематические мероприятия.