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В День столицы в районе Сарыарка открыли два обновленных двора

В Астане в честь Дня столицы жители района Сарыарка получили еще два благоустроенных двора.

Источник: Деловой Казахстан

После завершения работ торжественно открылись общественные пространства по улице И. Кутпанова и проспекту Сарыарка, 11, передает DKNews.kz.

Проекты реализованы с учетом предложений жителей района.

Во дворах появились новые игровые и спортивные площадки.

В ходе благоустройства были выполнены работы по созданию современной и безопасной среды для детей и взрослых.

Во дворах появились:

безопасное резиновое покрытие; современные игровые комплексы; спортивные площадки; мини-футбольные поля.

Как отметили в акимате, при разработке проектов учитывались обращения и пожелания жителей.

Для детей организовали праздник.

После церемонии открытия для юных жителей района подготовили праздничную программу.

Гостей ждали:

встречи с героями мультфильмов; игры и конкурсы; развлекательные программы; памятные подарки.

Благоустройство района продолжается.

Работы по обновлению городской среды в районе Сарыарка продолжаются.

В этом году запланированы:

реконструкция улицы Кенесары на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка; установка новых элементов уличной мебели; модернизация системы освещения; замена устаревших опор наружного освещения; реализация других инфраструктурных проектов.

С начала строительного сезона в районе уже капитально обновили 13 дворовых территорий.

Что это дает.

Комплексное благоустройство дворов делает городскую среду более комфортной и безопасной для жителей. Новые игровые и спортивные площадки создают дополнительные возможности для активного отдыха детей и взрослых, а обновление общественных пространств повышает качество жизни в районе.