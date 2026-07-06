В День столицы в районе Сарыарка открыли два обновленных двора

После завершения работ торжественно открылись общественные пространства по улице И. Кутпанова и проспекту Сарыарка, 11, передает DKNews.kz.
Проекты реализованы с учетом предложений жителей района.
Во дворах появились новые игровые и спортивные площадки.
В ходе благоустройства были выполнены работы по созданию современной и безопасной среды для детей и взрослых.
Во дворах появились:
безопасное резиновое покрытие; современные игровые комплексы; спортивные площадки; мини-футбольные поля.
Как отметили в акимате, при разработке проектов учитывались обращения и пожелания жителей.
Для детей организовали праздник.
После церемонии открытия для юных жителей района подготовили праздничную программу.
Гостей ждали:
встречи с героями мультфильмов; игры и конкурсы; развлекательные программы; памятные подарки.
Благоустройство района продолжается.
Работы по обновлению городской среды в районе Сарыарка продолжаются.
В этом году запланированы:
реконструкция улицы Кенесары на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка; установка новых элементов уличной мебели; модернизация системы освещения; замена устаревших опор наружного освещения; реализация других инфраструктурных проектов.
С начала строительного сезона в районе уже капитально обновили 13 дворовых территорий.
Что это дает.
Комплексное благоустройство дворов делает городскую среду более комфортной и безопасной для жителей. Новые игровые и спортивные площадки создают дополнительные возможности для активного отдыха детей и взрослых, а обновление общественных пространств повышает качество жизни в районе.