Травников рассказал о топливной ситуации в Новосибирской области

В Новосибирской области налажена бесперебойная заправка транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность региона, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. По его словам, топливо есть у экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта и машин, доставляющих продукты в магазины. При этом ситуация остаётся напряжённой.
Не в ущерб текущей деятельности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг гражданам. Но там, где можем поджаться и сэкономить, это нужно сделать: меньше организовывать выездных общих совещаний, поменьше командировок с длительными поездками. Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, с транспортным обслуживанием, подумать, может быть, какие-то из них разумно перенести на другие даты. Просьба каждому в своей части это оценить, и оправданные меры сокращения топлива предпринять.
Травников отметил, что повышенный спрос на топливо связан с сокращением объёмов производства на заводах и потребительским ажиотажем. Многие независимые нефтетрейдеры не могут приобрести топливо по прежним ценам или не могут получить его вообще. Из-за этого часть АЗС независимых сетей закрылась или работает нестабильно. Основным поставщиком топлива в регионе остаётся «Газпром нефть».
Губернатор поблагодарил водителей, которые пропускали на заправках скорую помощь и коммунальные машины. С ночи пятницы ввели графики приоритетной заправки для спецтехники. «Я считаю, что этот механизм сработал, все системы жизнеобеспечения обеспечены работой транспорта, никаких сбоев нет» — подчеркнул глава региона.
Как доложил заместитель губернатора Олег Клемешов, все автомобили, доставляющие продукты в розничные сети, обеспечены топливом по графику.
Активно этим пользуются наши два самых крупных комбината — «Восход» и «Инской». Менее активно перевозчики «Магнита», «Пятёрочки». Но все возможности для заправки нами созданы.
Напомним, что для бесперебойной работы служб жизнеобеспечения на АЗС «Газпромнефти» с 3 до 5 утра и с 12 до 15 часов организована приоритетная заправка экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в Новосибирске, Бердске и Искитиме.
Более подробную информацию о графиках заправки можно уточнить на сайте правительства Новосибирской области.