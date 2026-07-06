Травников рассказал о топливной ситуации в Новосибирской области

Не в ущерб текущей деятельности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг гражданам. Но там, где можем поджаться и сэкономить, это нужно сделать: меньше организовывать выездных общих совещаний, поменьше командировок с длительными поездками. Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, с транспортным обслуживанием, подумать, может быть, какие-то из них разумно перенести на другие даты. Просьба каждому в своей части это оценить, и оправданные меры сокращения топлива предпринять.