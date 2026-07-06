Крупный банк заявил про рост зарплат бюджетников в Беларуси

В банке спрогнозировали, что повышение оплаты труда продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов жителей Беларуси. В январе-апреле 2026 года реальные доходы выросли на 8% год к году. В совокупности этим создаются условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста.