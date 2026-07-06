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Крупный банк заявил про рост зарплат бюджетников в Беларуси

В крупном банке сказали, что происходит с зарплатами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития сказали про рост зарплат бюджетников в Беларуси.

Так, в еженедельном макрообзоре ЕАБР сообщили, что в Беларуси произошло ускорение роста реальных зарплат:

— Это создает условия для расширения потребительского спроса.

Аналитики банка заявили, что в мае 2026 года реальные зарплаты белорусов выросли на 7,5% в сравнении с данными за 2025 год. Такой рост фиксирует после апрельского роста на 6,7%.

При этом выше среднего по экономике выросли зарплаты бюджетников. В реальном выражении рост зарплат в бюджетном секторе ускорился до 9,9% годовых после 9,7% месяцем ранее.

В банке спрогнозировали, что повышение оплаты труда продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов жителей Беларуси. В январе-апреле 2026 года реальные доходы выросли на 8% год к году. В совокупности этим создаются условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста.

— На этом фоне прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 году, — заключили аналитики в обзоре.

Кстати, еще было названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.

Тем временем ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.