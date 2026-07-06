Крупный банк заявил про рост зарплат бюджетников в Беларуси

В Евразийском банке развития сказали про рост зарплат бюджетников в Беларуси.
Так, в еженедельном макрообзоре ЕАБР сообщили, что в Беларуси произошло ускорение роста реальных зарплат:
— Это создает условия для расширения потребительского спроса.
Аналитики банка заявили, что в мае 2026 года реальные зарплаты белорусов выросли на 7,5% в сравнении с данными за 2025 год. Такой рост фиксирует после апрельского роста на 6,7%.
При этом выше среднего по экономике выросли зарплаты бюджетников. В реальном выражении рост зарплат в бюджетном секторе ускорился до 9,9% годовых после 9,7% месяцем ранее.
В банке спрогнозировали, что повышение оплаты труда продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов жителей Беларуси. В январе-апреле 2026 года реальные доходы выросли на 8% год к году. В совокупности этим создаются условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста.
— На этом фоне прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 году, — заключили аналитики в обзоре.
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