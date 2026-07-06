Казахстан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Эксперты также предупреждают, что даже при сохранении относительно низких цен на нефть последствия недавнего энергетического кризиса будут ощущаться еще долго. Высокие транспортные расходы, увеличение стоимости логистики и сохраняющиеся риски в международной торговле могут продолжить оказывать давление на цены топлива и широкий спектр потребительских товаров во многих странах мира.