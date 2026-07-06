Казахстан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

В августе семь участников соглашения — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — совместно нарастят производство еще на 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже пятое подряд ежемесячное увеличение добычи, что свидетельствует о стремлении крупнейших экспортеров постепенно возвращать на рынок дополнительные объемы сырья.
Решение принято на фоне заметного снижения мировых цен на нефть. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель, практически вернувшись к уровням, существовавшим до резкого обострения ситуации вокруг Ирана. Еще несколько месяцев назад нефтяные котировки поднимались почти до 120 долларов за баррель, отражая опасения участников рынка относительно возможного масштабного дефицита поставок.
В совместном заявлении страны ОПЕК+ подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать ситуацию на мировом нефтяном рынке и при необходимости готовы корректировать свою политику. В альянсе отмечают, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом текущего баланса спроса и предложения, а также общей экономической конъюнктуры.
Снижение цен стало возможным после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли промежуточных договоренностей, позволивших существенно снизить напряженность в регионе Персидского залива. Одним из ключевых элементов соглашения стало восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив — стратегический морской коридор, через который в обычных условиях проходит около 20 процентов мировых поставок нефти.
После ослабления ограничений количество коммерческих судов, проходящих через пролив, постепенно увеличивается. Однако морские перевозки пока не восстановились до прежних объемов. Дополнительную неопределенность создает позиция Ирана, который продолжает заявлять о необходимости строгого соблюдения установленных маршрутов прохождения танкеров через пролив.
Военный конфликт вокруг Ирана оказал серьезное влияние на мировой энергетический рынок. Из-за ограничений судоходства многие ближневосточные производители были вынуждены временно сократить добычу, поскольку возможности экспорта существенно снизились. Даже последовательное увеличение добычи странами ОПЕК+ не смогло полностью компенсировать возникший дефицит поставок.
По оценкам аналитиков S&P Global Energy, нефтедобывающим странам Персидского залива потребуется значительное время для полного восстановления производственных объемов. Эксперты считают, что возвращение к докризисным показателям может произойти лишь в первом квартале 2027 года.
Несмотря на постепенную стабилизацию ситуации, аналитики сохраняют осторожность в прогнозах. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о заключении окончательного мирного соглашения продолжаются, а любая новая эскалация способна вновь вызвать резкий рост нефтяных котировок.
Эксперты также предупреждают, что даже при сохранении относительно низких цен на нефть последствия недавнего энергетического кризиса будут ощущаться еще долго. Высокие транспортные расходы, увеличение стоимости логистики и сохраняющиеся риски в международной торговле могут продолжить оказывать давление на цены топлива и широкий спектр потребительских товаров во многих странах мира.