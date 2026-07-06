В Красноярске состоится Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Масштабное событие пройдет 9−10 июля и объединит более 100 представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов России.
«Сегодня перед нами стоит новая задача — создать условия, которые помогут предпринимателям адаптироваться к изменяющейся деловой среде, повысить эффективность своих компаний и вернуться на траекторию устойчивого качественного роста», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Форум пройдет в гибридном формате. Первый день программы для региональных команд, представителей крупного бизнеса и деловых объединений посвятят актуальным вопросам развития МСП. Участники обсудят современные инструменты поддержки предпринимательства, роль креативных индустрий как новой точки роста сектора, а также возможности реализации партнерских программ с крупным бизнесом. Ключевым событием деловой программы станет пленарная дискуссия с участием Татьяны Илюшниковой.
Во второй день форума акцент сделают на повышении профессиональных компетенций специалистов инфраструктуры поддержки МСП. В рамках открытого трека к обсуждению присоединится широкая предпринимательская аудитория. В открытом лектории выступят федеральные эксперты, в их числе — психолог, телеведущая и эксперт по управленческой психологии Анетта Орлова.
Участие в открытом треке бесплатное, регистрация по ссылке.
Также на форуме станут известны итоги Национальной премии «Мой бизнес».
Генеральный директор центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов отметил: «Проведение столь значимого мероприятия в Красноярском крае — это прекрасная возможность продемонстрировать коллегам из всех уголков страны колоссальную силу Сибири и её огромный потенциал в развитии экономики России. Особенно важно, что форум даёт нашим предпринимателям уникальный шанс погрузиться в лучшие практики: посетить воркшопы, мастер-классы от ведущих экспертов и найти новые точки роста для своего дела. Уверен, что идеи и контакты, полученные здесь, станут мощным драйвером для развития бизнеса в Красноярском крае».
Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» на Енисее в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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