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Средняя зарплата в Самарской области начала снижаться

В Самарской области средняя зарплата составляет 81 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области начала снижаться средняя зарплата. Это следует из доклада Самарастата о социально-экономическом положении региона с начала 2026 года.

«В апреле 2026 года средняя заработная плата составила 81,4 тысяч рублей», — следует из ответа ведомства.

По сравнению с мартом 2026 года зарплаты снизились на 2%. Но за год, с апреля 2025 года, рост составил 8,6%.

В отдельных отраслях зарплаты за месяц снизились особенно заметно. У специалистов в сфере финансов и страхования доходы снизились на 12,5% до 109 тысяч рублей в месяц. Также с марта по апрель уменьшились зарплаты у продавцов, специалистов в сфере досуга, сотрудников гостиниц, общепита и т. д. А вот в некоторых сферах средние зарплаты, наоборот, выросли, — больше стали зарабатывать строители, работники сельского и лесного хозяйства.