Средняя зарплата в Самарской области начала снижаться

В отдельных отраслях зарплаты за месяц снизились особенно заметно. У специалистов в сфере финансов и страхования доходы снизились на 12,5% до 109 тысяч рублей в месяц. Также с марта по апрель уменьшились зарплаты у продавцов, специалистов в сфере досуга, сотрудников гостиниц, общепита и т. д. А вот в некоторых сферах средние зарплаты, наоборот, выросли, — больше стали зарабатывать строители, работники сельского и лесного хозяйства.